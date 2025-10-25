Αιτωλοακαρνανία: Σε δημόσια διαβούλευση έργο για νέα αρδευτικά

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε έργο που αφορά την «Παροχέτευση νερών Αχελώου για άρδευση – ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας».

Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – Γ.Γ. Υποδομών – Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 3/12/2025.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο αφορά στην «Παροχέτευση νερών Αχελώου για άρδευση – ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και περιλαμβάνει τέσσερα διακεκριμένα τμήματα:

Τον αγωγό μεταφοράς νερού δυτικά του Αχελώου (κατασκευή διώρυγας Δ1, διώρυγες Αμβρακίας και Αμφιλοχίας, διώρυγα και σήραγγα Βάλτου). Κατασκευή αντλιοστασίου Αμφιλοχίας και διαφόρων τεχνικών έργων (καταθλιπτικός αγωγός αντλιοστασίου Αμφιλοχίας, δεξαμενή φόρτισης- ρύθμισης τροφοδότησης διώρυγας, οχετοί κλπ). Αρδευτικά δίκτυα Λεπενούς και παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας και Βάλτου.

Έργα ενίσχυσης αρδευτικών δικτύων Κατούνας, Κονοπίνας και κεντρικού Ξηρομέρου, σε συνδυασμό με την υδροδότηση από το υπό κατασκευή φράγμα Αχυρών (εκτός αντικειμένου της παρούσας). Η κατασκευή του έργου έχει προχωρήσει με τρεις εργολαβίες εκ των οποίων οι δυο είναι εν ενεργεία.:

Με τις δυο (2) εν ενεργεία εργολαβίες προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατασκευή των δυο πρώτων διακεκριμένων τμημάτων του έργου, που προαναφέρθηκαν.

Υπολείπεται η κατασκευή των έργων του τρίτου και του τέταρτου διακεκριμένου τμήματος του έργου.

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε έργα εγγείων βελτιώσεων περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών αναγκών της περιοχής. Τα έργα ύδρευσης δεν περιλαμβάνονται στα προς αδειοδότηση έργα.

Το έργο : ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚA ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αφορά στα έργα: έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης αλλά και των συναφών αποχετευτικών, στραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων, από την υπό κατασκευή διώρυγα μεταφοράς νερού Δυτικά του π. Αχελώου μέχρι τις παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας. Προτείνονται δεκατρία (13) επί μέρους αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση 12.760 στρ. ή καθαρή έκταση περί τα 11.500 στρ. και θα τροφοδοτούνται από τη Διώρυγα με συνολική παροχή 0.86 μ3/δλ για 18ωρη άρδευση. Ο χωρισμός του δικτύου έγινε σε ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια. Η Ζώνη 1 αφορά τα δίκτυα περί τη λίμνη Αμβρακία με ακαθάριστη έκταση περί τα 6.500 στρ. και η Ζώνη 2 αφορά τα δίκτυα περί τη λίμνη Αμφιλοχία με ακαθάριστη έκταση περί τα 6.300 στρ.. Τα έργα περιλαμβάνουν :

σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού,

τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης / Αναρρύθμισης, εκ των οποίων δύο συνολικού όγκου 309m3 και δύο συνολικού όγκου 585,25m3

δύο κύρια αντλιοστάσια Άρδευσης Α1m και Α2m

Αποχετευτικό δίκτυο, σχετικά περιορισμένο στις χαμηλές περιοχές νότια της λ. Αμβρακίας και βόρεια της λ. Αμφιλοχίας,

οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν,

συνολικό μήκος διευθετούμενων ρεμάτων και τάφρων 17.187m

αναβάθμιση και βελτίωση όλων των υφιστάμενων αγροτικών οδών στις οποίες θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης

λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Το έργο : ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚA ΕΡΓΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για την άρδευση περίπου 25.186 στρεμμάτων, δεσποζόμενης έκτασης ή 21.985 στρ.καθαρής γεωργικής γής, αφορά στην αξιοποίηση της γεωργικής περιοχής του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ελαιώνες – οπωρώνες της με τα αρδευτικά έργα και όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα αποχέτευσης – αντιπλημμυρικά. Περιλαμβάνει:

Κεντρική Λιμνοδεξαμενή (Λ/Δ) αναρρύθμισης (κεφαλή δικτύων άρδευσης) ωφέλιμου όγκου 17.000m3

Δεξαμενές 200m3 Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις πλησίον υψηλές περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης,

Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1 (η δεξαμενή διατάσσεται στο υπόγειο του αντλιοστασίου)

Δίκτυο σωληνώσεων από Χάλυβα, HDPE και GRP συνολικού μήκος περί τα 121 χιλιόμετρα και διαμέτρων από Ø90 έως Ø1200 για τη μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού στις ζώνες άρδευσης Α’ φάσης (ζώνες 1 έως 10 και ζώνη 11).

Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης, καθώς και σε σημαντικούς οδικούς άξονες (Ιονία οδός και Ν.Ε.Ο Αμφιλοχίας – Άρτας).

Αντιπλημμυρικά – αποχετευτικά δίκτυα

Έργα αγροτικής οδοποιίας

Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια, κ.λπ.).

Το έργο : ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ αφορά σε ακαθάριστη προς άρδευση έκταση 2.200 στρέμματα. προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου καταιονισμού μέσης πίεσης (3 – 4 atm) με τη δημιουργία δυο ζωνών άρδευσης. Η ζώνη 1 (υψηλή ζώνη) με καθαρή αρδευόμενη έκταση 1.735 στρέμματα και παροχή κεφαλής δικτύου 186 l/s, η οποία εκτείνεται μεταξύ των υψομέτρων +101 m και +150 m και η ζώνη 2 (χαμηλή ζώνη) με καθαρή αρδευόμενη έκταση 739 στρέμματα και παροχή κεφαλής δικτύου 96 l/s, η οποία εκτείνεται μεταξύ υψομέτρων +80 m και 112 m.

Για την υδροδότηση των νέων αρδευτικών δικτύων, προβλέπεται η κατασκευή νέου αντλιοστασίου, το οποίο θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή της Λεπενούς, δηλαδή και την υψηλή και την χαμηλή ζώνη. Το νέο αντλιοστάσιο παροχής 0,8 m3/s, κατασκευάζεται δίπλα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λεπενούς και υδροδοτείται από τη διώρυγα ΔΙΙΙ μέσω αναρρυθμιστικής δεξαμενής χωρητικότητας 2.900 m3. η δεξαμενή είναι ανοικτής – τραπεζοειδούς διατομής με βάθος πυθμένα 3,5 m. προβλέπεται επίσης η κατασκευή στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου.

Χωροθέτηση

Η έκταση στην οποία θα λάβουν χώρα τα έργα (52.000 στρέμματα περίπου) βρίσκεται δυτικά του ποταμού Αχελώου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και ορίζεται: Βoρειοδυτικά από τον Αμβρακικό κόλπο, δυτικά από τα Ακαρνανικά Όρη, ανατολικά από το Μακρυνόρος και νότια από την επέκταση του Ορεινού αυτού όγκου (Μακρυνόρος).

Το σχέδιο για την περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη των πεδινών εκτάσεων των επαρχιών Βάλτου – Ξηρομέρου βασίζεται στην παροχέτευση νερού του π. Αχελώου από την Τεχνητή Λίμνη Στράτου δυτικά μέχρι τις παραλίμνιες εκτάσεις Αμβρακίας και βόρεια αυτής έως τα ανατολικά παράλια του νότιου Αμβρακικού Κόλπου και αφορά τις περιοχές:

Λεπενούς

Παραλίμνιες Αμβρακίας

Βάλτου

Πηγή: ypodomes.gr