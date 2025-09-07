Αιτωλοακαρνανία: «Σαφάρι» ελέγχων - Καταγγελίες στην ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή που αφορούν επιχειρήσεις σε τουριστικά μέρη

"Σαφάρι ελέγχων" έχει ξεκινήσει και στην Αιτωλοακαρνανία μετά από καταγγελίες στην ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή αφορούν επιχειρήσεις σε τουριστικά μέρη. Τι αναφέρουν στη «Σ» για τις καταγγελίες ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αιτωλοακαρνανία, Παναγιώτης Λανόπουλος και Νικολέτα Τσιαφίτσα

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εντατικούς φορολογικούς ελέγχους, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί πάνω από 60.000 καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα!

Οι καταγγελίες φιλτράρονται μέσα από τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και των κατά τόπους υπηρεσιών, διότι έχει παρατηρηθεί συχνά να καταγγέλλονται επιχειρήσεις με ελλιπή και ανακριβή στοιχεία ή ακόμη και επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν καν!

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται αναφορές από συγγενείς, συνεργάτες, εργαζομένους, αλλά και από πελάτες που θεωρούν ότι έπεσαν θύματα αδιαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε χρήσιμο εργαλείο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Οι καταγγελίες δεν οδηγούν αυτόματα σε έρευνες. Προηγείται διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες φιλτράρουν και ιεραρχούν τις πληροφορίες. Εφόσον προκύψουν σοβαρές ενδείξεις, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Στην πορεία αυτή, αξιοποιούνται όχι μόνο τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ, αλλά και δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κτλ.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και είναι ήδη σε εξέλιξη το «σαφάρι» των ελέγχων από τις ΔΟΥ της περιοχής!

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λανόπουλος και η Γραμματέας Νικολέτα Τσιαφίτσα του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΥΟ Αιτωλοακαρνανίας μιλώντας στη «Σ» επεσήμαναν:

«Εδώ και μερικούς μήνες έχει τεθεί σε παραγωγική δραστηριότητα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η οποία δέχεται τις καταγγελίες των πολιτών για επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Με τα μέχρι και τα τώρα τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σε μεγάλο ποσοστό και προχωρούν σε καταγγελίες.

Από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προκύπτουν θετικά στοιχεία, με την έννοια ότι μέσα από την πλατφόρμα έχουμε αποκτήσει ακόμη ένα «όπλο», με το οποίο μπορούμε να πηγαίνουμε στοχευμένα στις επιχειρήσεις που πράγματι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους προς τη φορολογική διοίκηση. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή η υπηρεσία μας εξοικονομεί χρόνο και είναι σημαντικό αυτό.

Οι πολίτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την καταγραφή των στοιχείων των επιχειρήσεων, που πράγματι φοροδιαφεύγουν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς το ΑΦΜ που εισάγουν στην πλατφόρμα, ως προς την τοποθεσία της επιχείρησης, αλλά και ως προς την επωνυμία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της. Τονίζουμε αυτό, διότι όσο περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία περνά στην πλατφόρμα αυτός που θέλει να καταγγείλει μια επιχείρηση, τόσο ευκολότερα μπορούμε να επικεντρωθούμε στην επιχείρηση για την οποία υπάρχει καταγγελία, διότι υπάρχουν συχνά ίδιες επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή με ίδια στοιχεία ιδιοκτήτη και πρόκειται για συνωνυμία ή συγγένεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα την επιχείρηση για την οποία γίνεται η καταγγελία.

Έχουμε πολλές καταγγελίες και για επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουριστικά μέρη. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά οι καταγγελίες επεκτείνονται και στα αστικά κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Ναύπακτο, την Αμφιλοχία, τη Βόνιτσα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ευελπιστούμε πως οι παραβάσεις θα μειωθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως η χρήση της κάρτας ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα στην εκάστοτε επιχείρηση να προβεί σε παράβαση, διότι χρήση κάρτας σημαίνει και έκδοση απόδειξης.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι καταγγελίες είναι πολλές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλες ευσταθούν. Προσπαθούμε να φιλτράρουμε τις καταγγελίες, έτσι ώστε όταν επιλαμβανόμαστε να αφορούν πραγματικές υποθέσεις και επιχειρήσεις που όντως υπάρχουν, γιατί έχουμε πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν καν. Η διαδικασία του φιλτραρίσματος γίνεται πάντα σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διότι προσπαθούμε να στοχεύσουμε στις πραγματικά παραβατικές επιχειρήσεις».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ