Αιτωλοακαρνανία: Προκηρύσσονται θέσεις γιατρών για τα Κέντρα Υγείας – Ειδικότητες και αιτήσεις

Σε νέες προσλήψεις για τα Κέντρα Υγείας και στην Αιτωλοακαρνανία προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν σήμερα σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα προκηρύχθηκαν 276 θέσεις γιατρών για όλη τη χώρα και συγκεκριμένα και για τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι μεταξύ άλλων: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Ακτινολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας, Βιοπαθολογίας, Μαιευτικής- Γυναικολογίας κ.α.

Για το Κέντρο Υγείας Αγρινίου προκηρύχθηκαν θέσεις Επιμελητή Α΄ για τις ειδικότητες Εσωτερικής Παθολογίας και Καρδιολογίας, για το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας Ακτινολογίας, για το Κέντρο Υγείας Μύτικα Παιδιατρικής, για το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου Καρδιολογίας και για το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/11/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 28/11/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη