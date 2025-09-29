Αιτωλοακαρνανία: Πόσο πλούσιοι είναι βουλευτές, περιφερειάρχης και δήμαρχοι σύμφωνα με «πόθεν έσχες»

Πόσο πλούσιοι είναι στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, οι βουλευτές, ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι σύμφωνα με το «πόθεν έσχες».

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Το sinidisi.gr παρουσιάζει τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων της Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, των βουλευτών, του περιφερειάρχη και των δημάρχων της περιοχής.

Για τους δημάρχους που εξελέγησαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 2023 δεν υπάρχουν πόθεν έσχες για τη χρήση του 2022, αντιθέτως οι βουλευτές ήταν υπόχρεοι σχετική δήλωση και για το οικονομικό έτος πριν την εκλογή τους.

Τα πόθεν έσχες των βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας (2023)

Τα πόθεν έσχες των δημάρχων της Αιτωλοακαρνανίας (2023)

Δείτε το πόθεν έσχες του δημάρχου Αγρινίου

Δείτε το πόθεν έσχες του δημάρχου Θέρμου

Δείτε το πόθεν έσχες του δημάρχου Ξηρομέρου

Δείτε το πόθεν έσχες του δημάρχου Ναυπακτίας

Το πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.. (2023)

Τα πόθεν έσχες των βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας (2024)

Τα πόθεν έσχες των δημάρχων της Αιτωλοακαρνανίας (2024)

Το πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. (2024)