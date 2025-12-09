Αιτωλοακαρνανία: Ποιοι δεν μπορούν να πάνε βόλτα… στα μπλόκα

Η κατάσταση στα μπλόκα της Αιτωλοακαρνανίας, όπου οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι λόγω των αιτημάτων τους και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργεί ένα κλίμα τόσο φορτισμένο που καθιστά δύσκολη την «βόλτα» πολιτικών παραγόντων.

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο που έστησαν το περασμένο Σάββατο στα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση. Ωστόσο αυτή τη φορά η διαμαρτυρία των αγροτών δεν έχει να κάνει μόνο με τη στήριξη που ζητούν για να μείνουν στην παραγωγική διαδικασία, έχει να κάνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως η συγκεκριμένη παθογένεια της κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων είναι διαχρονική, το ζήτημα όμως είναι πως στην προκειμένη περίπτωση υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια αρκετά «καμπανάκια» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το όλο ζήτημα.

Και είναι λογικό οι αγρότες μετά από όσα έχουν δει στην Εξεταστική Επιτροπή της βουλής να οργίζονται, όταν βλέπουν κάποιους από τους ελεγχόμενους αυτής της υπόθεσης να έχουν αγκαζέ τη θεά τύχη κερδίζοντας επανειλημμένως λαχεία, τζόκερ και αλλά τυχερά παίγνια και να βλέπουν άλλους να παίρνουν δώρο μία Ferrari από τη μαμά τους…

Σε παλαιότερες εποχές τα μπλόκα τον αγροτών εξελίσσονταν από ένα σημείο και έπειτα σε μιας μορφής παρέλαση πολιτικών παραγόντων ακόμη και του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, βουλευτών της αντιπολίτευσης, πολιτευτών διαφόρων κομμάτων και αυτοδιοικητικών που δήλωναν την υποστήριξη τους στους αγρότες. Αυτή τη φορά όμως δύσκολα θα δούμε τέτοια παρέλαση στα μπλόκα των αγροτών και φυσικά δύσκολα θα τολμήσει κάποιος πολιτικός παράγοντας προερχόμενος από τη ΝΔ να πάει μία βόλτα στα μπλόκα….

