Αιτωλοακαρνανία: «Πληγή» τα κενά - Δεν καλύφθηκαν ούτε τα μισά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

«Πληγή» τα κενά στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς δεν καλύφθηκαν ούτε τα μισά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ πάνω από 240 είναι τα κενά σε γενική αγωγή και παράλληλη στήριξη στον Νομό. Τι αναφέρει η Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου – Θέρμου Αγγελική Συργιάννη.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Παρά το γεγονός ότι φέτος και στην Αιτωλοακαρνανία έγιναν αρκετές προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ενισχύθηκαν τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας με αναπληρωτές, καλύφθηκε κάτω του 50% των κενών στην Πρωτοβάθμια.

Είναι χαρακτηριστικά ότι τα κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς ξεπερνούν τα 100 στη γενική αγωγή μετά και από την πρώτη των αναπληρωτών, ενώ σε σχεδόν 140 ανέρχονται τα κενά στην παράλληλη στήριξη. Αριθμός αρκετά μεγάλος με δεδομένο ότι έχει ήδη ξεκινήσει η σχολική χρονιά…

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου – Θέρμου Αγγελική Συργιάννη μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» στάθηκε στο ζήτημα των κενών που εκτιμώντας πως με τόσα κενά στην έναρξη της χρονιάς δεν εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Επί του θέματος η κα. Συργιάννη τόνισε συγκεκριμένα: «Σχετικά με τα κενά στην περιοχή θα τονίσω ότι παρόλο που έγιναν αρκετές προσλήψεις και παρόλο που πήραν και αναπληρωτές τα κενά στην περιοχή είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή στις βασικές ειδικότητες ο αριθμός των κενών μιλά από μόνος του. Τα κενά δηλαδή στους δασκάλους στην Αιτωλοακαρνανία είναι 50 και τα κενά στους νηπιαγωγούς είναι 55. Στην παράλληλη στήριξη τα κενά των δασκάλων είναι 104 και τα κενά των νηπιαγωγών, επίσης στην παράλληλη στήριξη, είναι 35. Δεν προσμετρώ φυσικά τις ειδικότητες οι οποίες έχουν επίσης πολλά κενά. Για παράδειγμα στην Αιτωλοακαρνανία ζητάμε, έχουμε ανάγκη, από 18 γυμναστές. Είναι αρκετά τα κενά και πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν, γιατί

τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν τους λείπουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης.

Ακόμη και να επικαλεστεί κάποιος ότι ένα τμήμα λειτουργεί, αλλά δεν έχει εκπαιδευτικό για παράλληλη στήριξη, τότε πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δουλειά, γιατί ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης κάνει πολύ συγκεκριμένο έργο, βοηθάει το παιδί που έχει συγκεκριμένη διάγνωση. Αν λοιπόν απουσιάζει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός τότε η λειτουργία του τμήματος δεν μπορεί να είναι ομαλή. Συνεπώς πρέπει να καλυφθούν τα κενά το συντομότερο δυνατόν.

Έχει γίνει γνωστό ότι 25.09 με 26.09 θα προσληφθούν αναπληρωτές. Τα κενά αυτά τότε πρέπει να καλυφθούν, υπάρχει ανάγκη, διαφορετικά δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία και να υπάρχουν κανονικά τμήματα με δασκάλους, νηπιαγωγούς, να λειτουργεί σωστά το ολοήμερο, η πρωινή ζώνη κλπ. Αν θέλουν να λένε ότι τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, τότε όντως πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν ειδικότητες και εκπαιδευτικοί, πως είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα σχολεία; Στην πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών στην Αιτωλοακαρνανία καλύφθηκε ως προς τα κενά ποσοστό κάτω του 50%.

Ακούσαμε επίσης από την Υπουργό Παιδείας ότι για τα κενά δεν φταίει το Yπουργείο, αλλά οι εκπαιδευτικοί που πήραν άδεια είτε κύησης, είτε ανατροφής. Νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται και ειδικά σε μια χώρα που έκλεισαν 700 σχολεία λόγωυπογεννητικότητας. Ο κάθε άνθρωπος έχε δικαίωμα να φέρει το παιδί του στον κόσμο καιέχει δικαίωμα να πάρει και τις νόμιμες άδειές του. Από τη στιγμή που το Kράτος του δίνει αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει ο κλάδος των εκπαιδευτικών να στοχοποιείται για τις νόμιμες άδειες. Να τονίσω επίσης ότι οι αναπληρωτές δεν έχουν άδειες. Πηγαίνουν στην σχολική αίθουσα αναπληρώτριες ακόμη και στον όγδοο ή και στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης τους, όσο ορεινό και απομακρυσμένο και αν είναι το χωριό που διδάσκουν, χωρίς δηλαδή να ενδιαφερθεί το Kράτος για την ασφάλεια των γυναικών αυτών. Είναι πάγιο αίτημα ότι πρέπει να έχουν άδειες και οι αναπληρωτές, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τόσο δύσκολες καταστάσεις.

Στην Αιτωλοακαρνανία έκλεισαν κάποια μονοθέσια σχολεία λ.χ. στον Βάρνακα Ξηρομέρου, τα οποία είχαν ένα ή δύο παιδιά, όπου πλέον μεταφέρονται σε σχολεία διπλανών χωριών. Προσπαθούμε όσο γίνεται να αντισταθούμε στο κλείσιμο σχολείων, ακόμη και μικρών σχολείων, έτσι ώστε να μην υπάρχει το άσχημο αντίκτυπο του να κλείνει ένα σχολείο. Το θέμα όμως δεν είναι να κρατήσουμε ανοιχτό ένα σχολείο με δύο παιδιά, αλλά το θέμα είναι τα σχολεία να έχουν παιδιά, πληθώρα παιδιών. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι το δημογραφικό, γιατί τα σχολεία δεν θα κλείσουν γιατί υπάρχουν παιδιά, αλλά γιατί δεν υπάρχουν παιδιά».

Με δυσκολία, αλλά χωρίς προβλήματα η στέγαση των εκπαιδευτικών

Ένα από τα θετικά πάντως για τους εκπαιδευτικού που διορίζονται στην Αιτωλοακαρνανία είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας, τουριστικές και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Συλλόγου κα. Συργιάννη μιλώντας για το ζήτημα της στέγης των εκπαιδευτικών, επεσήμανε: «Δεν υπήρξε πρόβλημα με την στέγαση εκπαιδευτικών στην περιοχή μας, ούτε έχει φτάσει κάτι στα αφτιά μας επ’ αυτού. Δυσκολεύονται λίγο οισυνάδελφοι να βρουν σπίτια, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι στην πόλη δεν κτίζονται μικρά σπίτια. Βρίσκουν όμως κατοικίες και τα ενοίκια είναι σε καλό επίπεδο. Από αυτά που γνωρίζουμε τα ενοίκια που υπάρχουν στην περιοχή είναι τέτοια που μπορεί να ανταπεξέλθει ένας εκπαιδευτικός ή ένας αναπληρωτής. Έχω μόνο μια επιφύλαξη μήπως έχει αλλάξει κάτι πολύ πρόσφατα και δεν μας έχει μεταφερθεί, δεν το γνωρίζουμε. Σε γενικές γραμμές όμως δεν υπάρχει θέμα και δεν υπάρχει θέμα και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε χωριά της περιοχής μας, διότι μένουν στην πλησιέστερη πόλη.

Συνήθως αν κάποιος εκπαιδευτικός υπηρετεί για παράδειγμα σε κάποιο χωριό του Μεσολογγίου μένει στο Μεσολόγγι, αν υπηρετεί σε κάποιο χωριό του Αγρινίου μένει στο Αγρίνιο ή αν υπηρετεί σε κάποιο χωριό του Βάλτου μένει στην Αμφιλοχία ή στο Αγρίνιο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»