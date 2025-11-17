Αιτωλοακαρνανία: Πλασματικές ρευματοκλοπές καταγγέλει ο Γ. Λεχουρίτης για ΔΕΔΔΗΕ

Προβληματισμός επικρατεί στο ΙΝΚΑ και στην Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας όχι μόνο γιατί το μήνα Νοέμβριο, οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανέβασαν την τιμή του πράσινου τιμολογίου, ως αποτέλεσμα της ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής, αλλά και επειδή αυξήθηκαν σημαντικά οι καταγγελίες και τα παράπονα για ρευματοκλοπές, αλλά και για καταστροφή σφραγίδων από το ρολόι!

Συγκεκριμένα ο κ. Λεχουρίτης μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες επιβαρύνονται με υποτιθέμενες ρευματοκλοπές. Παρότι παραδέχθηκε ότι το φαινόμενο της ρευματοκλοπής είναι υπαρκτό εντούτοις εξέφρασε την απορία του για τους ρυθμούς με τους οποίους πολλαπλασιάζεται. «Δε γίνεται να ανακαλύπτεις ρευματοκλοπή και να ενημερώνεις τον καταναλωτή, χωρίς την παρουσία του, ότι το ρολόι είναι πειραγμένο και ότι έχει κλέψει ρεύμα», σημείωσε και επικαλέστηκε τη φράση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».

Πρόσθεσε δε ότι για να δικαιωθεί στη συνέχεια ο καταναλωτής πρέπει να τρέχει στα δικαστήρια για να αποδείξει ότι δεν είναι …ελέφαντας. Για το λόγο αυτό κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να σταματήσει να κατηγορεί τον κόσμο ότι είναι κλέφτες και απατεώνες και αν διαπιστώσει πρόβλημα ή ρευματοκλοπή σε ρολόι να καλέσει τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή του ακινήτου, πριν από κάθε ενέργεια της υπηρεσίας. «Δεν γίνεται να αφαιρεί ρολόι χωρίς να το γνωρίζει ο καταναλωτής, να το πηγαίνει στο εργαστήριο που είναι στην Πάτρα και να τον προσκαλεί εκεί, στην Πάτρα δηλαδή, για να δει τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Για να καταδείξει τις διαστάσεις του προβλήματος ο κ. Λεχουρίτης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ρευματοκλοπής που «υποτίθεται» ότι έγινε στο Αγρίνιο το 2021 και ο καταναλωτής ενημερώθηκε γι’ αυτήν το 2025. Μάλιστα, η υπηρεσία του τόνισε ότι αν δεν πληρωθεί η χρέωση ή αν δεν γίνει διακανονισμός, θα αναγκαστεί ακόμα και να κόψει κάθε παροχή ρεύματος που βρίσκεται στο όνομα του συγκεκριμένου καταναλωτή. «Αυτό είναι αδιανόητο» , τόνισε. « Ως ΙΝΚΑ από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε καταγράψει σχεδόν καθημερινά από 10 μέχρι και 20 καταγγελίες, σε πανελλαδικό επίπεδο, για δήθεν ρευματοκλοπές. Δε γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση παραπόνων για ρευματοκλοπές και δεν γίνεται να υπάρχουν ξαφνικά τόσες πολλές στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Ο κ. Λεχουρίτης αναφέρθηκε ακόμα στα προβλήματα που δημιουργούνται όταν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και πολλές συσκευές, κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, καταστρέφονται.