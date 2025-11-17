Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Home Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Πλασματικές ρευματοκλοπές καταγγέλει ο Γ. Λεχουρίτης για ΔΕΔΔΗΕ

Για αδικαιολόγητη αύξηση του αριθμού ρευματοκλοπών κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Προβληματισμός επικρατεί στο ΙΝΚΑ και στην Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας όχι μόνο γιατί το μήνα Νοέμβριο, οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανέβασαν την τιμή του πράσινου τιμολογίου, ως αποτέλεσμα της ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής, αλλά και επειδή αυξήθηκαν σημαντικά οι καταγγελίες και τα παράπονα για ρευματοκλοπές, αλλά και για καταστροφή σφραγίδων από το ρολόι!

Συγκεκριμένα ο κ. Λεχουρίτης μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες επιβαρύνονται με υποτιθέμενες ρευματοκλοπές. Παρότι παραδέχθηκε ότι το φαινόμενο της ρευματοκλοπής είναι υπαρκτό εντούτοις εξέφρασε την απορία του για τους ρυθμούς με τους οποίους πολλαπλασιάζεται. «Δε γίνεται να ανακαλύπτεις ρευματοκλοπή και να ενημερώνεις τον καταναλωτή, χωρίς την παρουσία του, ότι το ρολόι είναι πειραγμένο και ότι έχει κλέψει ρεύμα», σημείωσε και επικαλέστηκε τη φράση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».

Πρόσθεσε δε ότι για να δικαιωθεί στη συνέχεια ο καταναλωτής πρέπει να τρέχει στα δικαστήρια για να αποδείξει ότι δεν είναι …ελέφαντας. Για το λόγο αυτό κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να σταματήσει να κατηγορεί τον κόσμο ότι είναι κλέφτες και απατεώνες και αν διαπιστώσει πρόβλημα ή ρευματοκλοπή σε ρολόι να καλέσει τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή του ακινήτου, πριν από κάθε ενέργεια της υπηρεσίας. «Δεν γίνεται να αφαιρεί ρολόι χωρίς να το γνωρίζει ο καταναλωτής, να το πηγαίνει στο εργαστήριο που είναι στην Πάτρα και να τον προσκαλεί εκεί, στην Πάτρα δηλαδή, για να δει τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Για να καταδείξει τις διαστάσεις του προβλήματος ο κ. Λεχουρίτης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ρευματοκλοπής που «υποτίθεται» ότι έγινε στο Αγρίνιο το 2021 και ο καταναλωτής ενημερώθηκε γι’ αυτήν το 2025. Μάλιστα, η υπηρεσία του τόνισε ότι αν δεν πληρωθεί η χρέωση ή αν δεν γίνει διακανονισμός, θα αναγκαστεί ακόμα και να κόψει κάθε παροχή ρεύματος που βρίσκεται στο όνομα του συγκεκριμένου καταναλωτή. «Αυτό είναι αδιανόητο» , τόνισε. « Ως ΙΝΚΑ από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε καταγράψει σχεδόν καθημερινά από 10 μέχρι και 20 καταγγελίες, σε πανελλαδικό επίπεδο, για δήθεν ρευματοκλοπές. Δε γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση παραπόνων για ρευματοκλοπές και δεν γίνεται να υπάρχουν ξαφνικά τόσες πολλές στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Ο κ. Λεχουρίτης αναφέρθηκε ακόμα στα προβλήματα που δημιουργούνται όταν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και πολλές συσκευές, κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, καταστρέφονται.

Ο Γιώργος Λεχουρίτης

Για την αύξηση στις τιμές του ρεύματος ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ παρατήρησε:

Με βάση τις σχετικές έρευνες που πραγματοποιούμε ως ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, που αφορούν φυσικά και την Αιτωλοακαρνανία, υπάρχουν πολλές προσφορές των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ρεύματος ως προς την επιλογή χρώματος τιμολογίου. Το θέμα,όμως. είναι ότι οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι, διότι βλέπουν διαρκώς αυξήσεις κυρίως στο πράσινο τιμολόγιο. Οι κάτοχοι πράσινου τιμολογίου έχουν την δυνατότητα να αποχωρήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και να πάνε σε άλλη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας ή και να αλλάξουν χρώμα τιμολογίου. Την ίδια στιγμή οι τιμές στο χρώμα αυτού του τιμολογίου, του πράσινου δηλαδή, αρχίζουν να αυξάνονται απ όλες τις εταιρείες.
Πρέπει να ξέρουμε όμως ως καταναλωτές πως η Ελλάδα στο ρεύμα είναι ακριβότερη σε σύγκριση με την Ευρώπη, σχεδόν στο διπλάσιο. Αν δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε ως Μ.Ο. περίπου 50 ευρώ την μεγαβατόρα, στην Ελλάδα την συναντάμε από 111 ευρώ έως και 115 ευρώ την μεγαβατόρα. Οι αυξήσεις οδηγούν νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και ελεύθερους επαγγελματίες σε μεγάλη επιβάρυνση.

Φωνάζουμε ως ΙΝΚΑ και ως Ένωση καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας διότι κάθε που η τιμή του αυξάνεται, είτε στην χονδρική είτε στην λιανική, επιβαρύνει τους πολίτες. Έτσι συμβαίνει αυτό τον μήνα, τον Νοέμβριο, και στα πράσινα τιμολόγια.
Το σίγουρο είναι ότι το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε να επιλέγει ο καταναλωτής και στηνΑιτωλοακαρνανία το μπλε τιμολόγιο λόγω της σταθερότητας της τιμής που προσφέρει για δυο χρόνια, αν και είναι ακριβότερο. Μάλιστα, στους οικιακούς καταναλωτές, που κατάκανόνα διαθέτουν χαμηλές χρεώσεις, συμφέρει να επιλέξει κάποιος την σταθερότητα, το μπλε τιμολόγιο. Δεν παύει όμως το ρεύμα πλέον να είναι ακριβό είδος».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.