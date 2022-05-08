Αιτωλοακαρνανία: Η ώρα της κάλπης στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ – Η διαδικασία και οι υποψήφιοι (εικόνες)

Από το πρωί σήμερα “στήθηκαν” τετραπλές κάλπες σε όλη τη χώρα, όπως και στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να εκλέξουν τα νέα τοπικά και νομαρχιακά όργανα του κόμματος, αλλά και 4.602 αντιπροσώπους ενόψει του 3ου συνεδρίου του κόμματος, που θα γίνει μεταξύ 20 και 22 Μαΐου.
Παράλληλα, θα επιλεγεί και το όνομα της παράταξης, που θα είναι είτε ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, είτε ΚΙΝΑΛ.
Μέσα από την εκλογική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη θα εκλεχθούν τα μέλη των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων, καθώς και οι σύνεδροι, όπου στην Αιτωλοακαρνανία είναι 107. Για τις 13 θέσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας οι υποψήφιοι είναι 29, ενώ 59 είναι οι υποψήφιοι για τις δημοτικές οργανώσεις στην περιοχή.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι μέλη του Κινήματος Αλλαγής ή όσοι εγγραφούν μέλη κατά την ημέρα της ψηφοφορίας υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Για την ταυτοποίησή των ψηφοφόρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, ενώ για την κάλυψη των εξόδων της εκλογικών διαδικασιών όλοι οι ψηφοφόροι θα καταθέσουν το ποσό του ενός ευρώ.
Τα εκλογικά κέντρα στην Αιτωλοακαρνανία είναι τα εξής:
Οι υποψήφιοι για τη Νομαρχιακή Επιτροπή στην Αιτωλοακαρνανία:
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΥΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΞΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτική Οργάνωση Αγρινίου
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΛΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δημοτική Οργάνωση Αμφιλοχίας
ΚΑΛΠΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτική Οργάνωση Ακτίου – Βόνιτσας
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτική Οργάνωση Μεσολογγίου
ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΩΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτική Οργάνωση Ναυπακτίας
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτική Οργάνωση Ξηρομέρου
ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΠΕΤΣΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οι υποψήφιοι σύνεδροι από την Αιτωλοακαρνανία
ΆΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΒΑΡΒΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΤΖΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΘΗ
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΑΛΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΑΞΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΣΕΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΒΡΥΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΩΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΙΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΡΟΥΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΖΩΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΝΑ)
ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΠΕΤΣΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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