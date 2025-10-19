Αιτωλοακαρνανία – ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγωνία για τους αγρότες - Για τέλη Νοεμβρίου η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Με αγωνία περιμένουν και οι αγρότες της Αιτωλακαρνανίας την Ενιαία Ενίσχυση ωστόσο, όπως γράφει η εφημερίδα «Συνείδηση», εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει φέτος η πληρωμή των βασικών αγροτικών επιδοτήσεων, ίσως ένα μήνα, στην καλύτερη των περιπτώσεων.

Τα μηνύματα που εκπέμπονται από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λένε ότι οι προκαταβολές των βασικών κοινοτικών ενισχύσεων (πρόκειται για το 70% της ενιαίας ενίσχυσης) προγραμματίζονται να δοθούν στις 30 Νοεμβρίου (αντί για τα τέλη Οκτωβρίου), και αν δεν υπάρξουν… απρόοπτα σε σχέση με την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τους κανόνες των Βρυξελλών, η δέσμευση είναι να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ως φαίνεται φέτος, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της παρέμβασης των ευρωπαϊκών αρχών (μόλις προ ημερών υπήρξε η έφοδος του ΟLAF στον ΟΠΕΚΕΠ ), θα βιώσουν το μαρτύριο της σταγόνας για να λάβουν τις ενισχύσεις που τους αναλογούν.

Πάντως οι πληρωμές, που αφορούν επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων και μικρότερα ποσά (συνολικού ύψους 153 εκατ. ευρώ) ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Όμως τα… «πολλά λεφτά» για τους αγρότες είναι αυτά που αφορούν την ενιαία ενίσχυση και τα περιμένουν φέτος με αγωνία.

Στη συνάντηση με Τσιάρα ο Θ. Παπαθανάσης

Για την ενημέρωση, που παρείχε στους βουλευτές ο αρμόδιος Υπουργός Κ. Τσιάρας επί των θεμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο «Δυτικά Fm92,8» o βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης, που συμμετείχε στην τετράωρη συνάντηση με τον Κ. Τσιάρα που έγινε την Τετάρτη.

«Η συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό καταδεικνύει τη μεγάλη αγωνία όλων μας και ειδικά ημών των βουλευτών, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς ο Οργανισμός δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε και είναι άλλο ένα τεράστιο θέμα που καλείται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να επιλύσει» ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Παπαθανάσης και εξήγησε ότι μέχρι το τέλος του θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κανείς πια να μην πάρει χρήματα που δεν δικαιούται, διότι εκεί έγκειται το σκάνδαλο».

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»