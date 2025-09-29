Αιτωλοακαρνανία: Οι πλούσιοι και οι φτωχοί πολιτικοί

Σαλμάς και Παπαναστασίου οι πλουσιότεροι σε καταθέσεις βάσει των πόθεν έσχες και τρεις δήμαρχοι με καταθέσεις της τάξης των 2.000 ευρώ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιώργος Παπαναστασίου είναι τα πιο πλούσια πολιτικά πρόσωπα της Αιτωλοακαρνανίας ως προς τις καταθέσεις που διαθέτουν με βάση τις δηλώσεις πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκαν.

Οι καταθέσεις βέβαια από μόνες τους δεν αρκούν για να δώσουν μία πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης ενός ατόμου, καθότι υπάρχουν ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα, ωστόσο οι καταθέσεις δεν παύει να δίνουν ένα τόνο για τις οικονομικές δυνατότητες όλων. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι καταθέσεις που δηλώνουν τα πολιτικά πρόσωπα αφορούν και καταθέσεις σε λογαριασμούς που οι ίδιοι είναι συνδικαιούχοι με άλλα συγγενικά τους πρόσωπα.

Ο Μάριος Σαλμάς λοιπόν είναι με διαφορά ο πλουσιότερος ως προς τις καταθέσεις, καθώς εμφανίζεται σύμφωνα με τη δήλωση του 2024 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2023 να διαθέτει καταθέσεις ύψους 383.000 ευρώ. Μάλιστα μια σημαντική αλλαγή για το Μάριο Σαλμά και την περιουσιακή του κατάσταση είναι ότι από το 2023 εμφανίζεται πλέον ως εταίρος μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 200.000 ευρώ.

Ακολουθεί ο Κώστας Καραγκούνης με καταθέσεις σχεδόν 209.000 ευρώ και ο Θανάσης Παπαθανάσης με καταθέσεις περίπου 92.000 ευρώ. Από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης η Χριστίνα Σταρακά του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να έχει καταθέσεις της τάξης των 45.000 ευρώ, ακολουθεί ο Νίκος Παπαναστάσης του ΚΚΕ με καταθέσεις της τάξης των 32.000 ευρώ, ο Μίλτος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ με καταθέσεις της τάξης των 23.000 ευρώ και τέλος ο Διονύσης Βαλτογιάννης ανεξάρτητος πια βουλευτής, προερχόμενους από τους «Σπαρτιάτες», με καταθέσεις που οριακά ξεπερνούν τις 7.000ευρώ.

Οι αυτοδιοίκητοι της Αιτωλοακαρνανίας σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αρκετά πιο φτωχοί, καθώς τρεις δήμαρχοι εμφανίζονται με ελάχιστες καταθέσεις. Συγκεκριμένα οι καταθέσεις του δημάρχου Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, μόλις που ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των δημάρχων Θέρμου και Ξηρομέρου, Σπύρου Κωνσταντάρα, και Γιάννη Τριανταφυλλάκη αντίστοιχα, είναι κάτω από τις 2.000 ευρώ. Ο δήμαρχος Αγρινίου ωστόσο φαίνεται ότι είναι αρκετά πιο ευκατάστατος, καθώς στη δήλωση πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2023 εμφανίζει καταθέσεις της τάξης των 234.000 ευρώ. Ακολουθεί ο δήμαρχος Ναύπακτου Βασίλης Γκίζας με καταθέσεις της τάξης των 39.000 ευρώ -μάλιστα διατηρεί και ένα ιστιοφόρο 11 μέτρων στην ιδιοκτησία του. Ο δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, Θανάσης Kασόλας δηλώνει καταθέσεις της τάξης των 22.000ευρώ, ενώ ο δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εμφανίζεται με καταθέσεις περίπου 5.500 ευρώ.

Τέλος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δηλώνει καταθέσεις της τάξης των 17.000ευρώ, καθώς επίσης και καταθέσεις 16.300 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιας και μιλάμε όμως για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων που αφορούν τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με διαφορά το πιο πλούσιο πολιτικό πρόσωπο της Αιτωλοακαρνανίας -άσχετα αν σήμερα δεν έχει την ιδιότητα του βουλευτή- είναι ο Σπήλιος Λιβανός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και το 2023. Ο Σπήλιος Λιβανός εμφανίζεται να έχει καταθέσεις στο Βέλγιο περί τις 15.000 σε ευρώ, 91.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και σχεδόν 30.000 νορβηγικές κορώνες. Στην Ελλάδα, ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας φέρεται σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες να έχει καταθέσεις 50.000 σε ευρώ, 60.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών και ακόμη καταθέσεις 308 τουρκικών λυρών και περίπου 1.200 βρετανικών λιρών. Ο Σπήλιος Λιβανός στο πόθεν έσχες του εμφανίζει 18 εγγραφές για ακίνητα στα οποία ο ίδιος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης, αρκετά τα οποία όμως αποκτήθηκαν μέσω κληρονομιάς, επίσης είναι ιδιοκτήτης και ενός ταχύπλοου σκάφους 10 μέτρων. Τέλος εμφανίζεται να έχει στην κατοχή του πέντε θυρίδες σε τράπεζες.

