Αιτωλοακαρνανία: Ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών, Τάσος Προβίδας, για τη διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Από τη Δευτέρα 03.11.25 η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη τέσσερις νέους κλάδους, το χονδρικό εμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και τις

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Η εφαρμογή της είχε ξεκινήσει πιλοτικά από τον περασμένο Ιούνιο, δίνοντας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής, αλλά πλέον έληξε η περίοδος της πιλοτικής χρήσης και ξεκινά επίσημα η περίοδος χρήσης της ψηφιακής κάρτας και στους νέους αυτούς τομείς.

Η διεύρυνση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση. Πρόκειται, σύμφωνα με το Υπουργείο, για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με στόχο τη θωράκιση της νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», στους τομείς όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα έχει καταγραφεί αύξηση δηλωμένων

υπερωριών που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ώρες!

Με την πλήρη ενεργοποίηση της κάρτας αναμένεται να καλύψει περίπου 1,85 εκατομμύρια εργαζομένους και περισσότερες από 280.000 επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η καθολική εφαρμογή της θα αποτελέσει θεμέλιο για μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη, διαφανή και αποδοτική.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Λ.Φ.Ε.Α.) Τάσος Προβίδας μιλώντας στη «Σ», τόσο για την ψηφιακή κάρτα όσο και για την αδήλωτη εργασία, ανέλυσε τις περιπτώσεις και επεσήμανε:

«από τη Δευτέρα 03/11/25 εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας οι κλάδοι του χονδρικού εμπορίου, των επισκευαστών αυτοκινήτων, εντάσσονται επίσης υποστηρικτικές δραστηριότητες στον κλάδο του τουρισμού λ.χ. ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, αλλά και χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι κλάδοι αυτοί έρχονται να προστεθούν σε άλλους που ήδη χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας όπως λ.χ. η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο κα οι τράπεζες.

Στην Αιτωλοακαρνανία στους τομείς που η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό υπάρχει πλήρη αφομοίωση. Κατά το πρώτο διάστημα όμως, από τον πρώτο μήνα εφαρμογής δηλαδή μέχρι και τον τρίτο μήνα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας υπήρχαν προβλήματα. Κυρίως στους τομείς του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, όπου υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε πέρυσι. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονταν στον τρόπο της εφαρμογής της κάρτας. Δεν ήταν πολύ σημαντικά τα προβλήματα αυτά και αφορούσαν λάθη στο «κομμάτι» της αφομοίωσης και της εμπέδωσης της σωστής χρήσης της ψηφιακής κάρτας, διότι ήταν κάτι ξένο εντελώς και υπήρχε ανασφάλεια στους εργαζομένους ως προς την εφαρμογής της. Μόλις συνήθισαν τη χρήση της, έληξαν τα προβλήματα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα και οι 4 αυτοί νέοι τομείς.

Υπήρχε περιθώριο να ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από νωρίτερα, αλλά πολλές επιχειρήσεις το άφηναν για την τελευταία στιγμή, συνεπώς ξεκινά από τις 03.11.25.

Η αδήλωτη εργασία δεν επηρεάζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Θα μπορούσα να πω ότι πιθανότατα να έχει αυξηθεί. Όπως και νωρίτερα υπήρχαν αδήλωτοι εργαζόμενοι έτσι υπάρχουν και τώρα με την ψηφιακή κάρτα, διότι όποιος δεν δήλωνε τον εργαζόμενό του

συνεχίζει να το κάνει και τώρα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας ελέγχει αυτές τις επιχειρήσεις που την τηρούν, που ασφαλίζουν το προσωπικό τους. Ο έλεγχος άλλωστε από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και έπειτα έχει επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα.

Στον αντίποδα στην υποδηλούμενη εργασία έχει παρουσιαστεί μεγάλη μάλιστα μεταβολή με την έναρξη της χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Η υποδηλούμενη εργασία είναι αν ένας εργαζόμενος είναι δηλωμένος για 4 ώρες εργασίας και δουλεύει πραγματικά 6 ώρες ή τον δηλώνουμε για 8 ώρες εργασίας και δεν δηλώνουμε τις υπερωρίες του. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η αύξηση στην υποδηλούμενη εργασία. Δεν έχουμε εικόνα για το πόσο αυξήθηκε η υποδηλούμενη εργασία στην Περιφέρειά μας ή στο Νομό μας, δεν μας έχει δώσει τέτοια στοιχεία το Υπουργείο. Όμως, το Υπουργείο μίλησε για κάποιους κλάδους πανελλαδικά λ.χ. για τον κλάδο της εστίασης και γι’ αυτό έκανε και ειδική ρύθμιση για τις υπερωρίες στον τουριστικό κλάδο και τις προσαυξήσεις των αργιών. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που είχε θέσει ο κλάδος της εστίασης από μόνος του, όχι με αφορμή την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά πάρα πολύ νωρίτερα και το διόρθωσε

το Υπουργείο Εργασίας.

Το ζήτημα συνεπώς είναι να εντοπίζουμε τον κακό εργοδότη, αλλά να έχουμε και κατά νου, μήπως τελικά ο εργαζόμενος πληρώνονταν έτσι και αλλιώς την υπερωρία, αλλά δεν δηλώνονταν στον ΕΦΚΑ με την σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών; Γιατί αν δηλώνονταν θα πληρώνονταν οι αντίστοιχες εισφορές, θα υπήρχε υπέρογκο κόστος στις επιχειρήσεις και θα εισέπραττε ελάχιστο εισόδημα απ’ αυτό ο

εργαζόμενος. Συνεπώς, υπάρχουν ερωτήματα που ανακύπτουν και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βλέπουμε και το δάσος και το δένδρο. Επίσης, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί ο εργαζόμενος, δεν είναι μόνο η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Ακόμη, επί της ευκαιρίας να αναφέρουμε την παρερμηνεία που υπάρχει και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους, που δυστυχώς την έχει μεταφέρει το Υπουργείο. Έχει παρερμηνευτεί η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ελέγχει τον χρόνο παρουσίας του εργαζόμενου στην επιχείρηση και δεν ελέγχει τον χρόνο εργασίας του εργαζόμενου».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση