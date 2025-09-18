Αιτωλοακαρνανία - Ναρκωτικά: Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων για εγκληματική οργάνωση - Πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Αγρινίου

Εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά, κυρίως ηρωίνη, στην Αιτωλοακαρνανία και τα μέλη της, μία εκ των οποίων είναι γυναίκα, ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα είναι δύο με αρχηγικό ρόλο. Από τον περασμένο Νοέμβριο φέρονται να έχουν διακινήσει περισσότερα από 800 γραμ. ηρωίνης και μικρή ποσότητα κοκαΐνης.

Κατοικούσαν σε διαφορετικά σημεία του νομού και προμηθεύονταν κάρτες κινητών τηλεφώνων που αγόραζαν για λογαριασμό τους αλλοδαποί («αχυράνθρωποι»).

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Διακριβώθηκε, μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τεσσάρων μελών της εγκληματικής οργάνωσης - μιας ημεδαπής γυναίκας και τριών ανδρών (δυο αλλοδαποί – ένας ημεδαπός), - για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων ερευνών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση από τον Νοέμβριο του έτους 2024 έως και τον Ιανουάριο έτους 2025, διακίνησε τουλάχιστον 855 γραμμάρια ηρωίνης και περισσότερα από 20,5 γραμμάρια κοκαΐνης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 16.560 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση και είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους με συγκεκριμένη ιεραρχία, με αποκλειστικό σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες της Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι είχαν εφοδιαστεί με κάρτες sim κινητών τηλεφώνων ονομαστικοποιημένων σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones», ενώ μιλούσαν κωδικοποιημένα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη φρασεολογία.

Επίσης, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές φρόντιζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζουν κατοικίες διαμένοντας σε διαφορετικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Επισημαίνεται ότι, ο ένας αλλοδαπός αρχηγικό μέλος είχε συλληφθεί στις 29/01/2025 από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και την ταυτοποίηση των μελών της διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και τεχνικές.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.