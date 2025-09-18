Αιτωλοακαρνανία: Μια αλλαγή στο νέο ΔΣ των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου

Μετά την επιλογή μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου των διοικητών στα Νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε απόφαση συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

Ως γνωστόν Μ. Σερασκέρης και Ελ. Φιλιπποπούλου επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τη διαδικασία που προηγήθηκε μέσω ΑΣΕΠ να συνεχίσουν στο τιμόνι της διοίκησης σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν αλλαγές στο ΔΣ με εξαίρεση την Ελένη Κοσμά – Δημητριάδη, που καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε ως μέλος του ΔΣ μέχρι πρότινος η Αρετή Κούρτη.

Αναλυτικά το νέο ΔΣ (σε παρένθεση τα αναπληρωματικά μέλη):

1)Μιχαήλ Σερασκέρης, Διοικητής, Πρόεδρος

2) Ελένη Φιλιπποπούλου, Αν. Διοικήτρια, Αντιπρόεδρος

3) Κων/νος Πατσιαλός, Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

(Ελπίδα Μπαρε, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλη)

4) Απόστολος Βασιλόπουλος, Ιατρός

(Ευστράτιος Αλφρέδος Καράτσαλος, Δικηγόρος, μέλη)

5) Ελένη Κοσμά – Δημητριάδη, Οικονομολόγος

(Βασιλική Παπαχρήστου, Δικηγόρος, Μέλη)

6) Επαμεινώνδας Πανάς, Συνταξιούχος,

(Παναγιώτης Πλιάτσικας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, μέλη)

7) Γεώργιος Κοντογιάννης, Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,

(Χρήστος Παΐσιος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέλη)

8) Αραβανής Γεράσιμος, Επιμ. Α΄ Παθολογίας,

(Κων/νος Μπακόπουλος, Δ/ντής Νευροχειρ/κής, μέλη)

9) Ειρήνη Ντάσκαρη, Προισταμένη Βιοχημικού Τμήματος,

(Κασσιανή Λιοπετα, ΠΕ Βιολογίας, μέλη)

10) Θεόδωρος Κανελλόπουλος, Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής,

(Μαντούκας Χαράλαμπος, Δ/ντής Χειρ/κής ΤΕΠ, μέλη)