Αιτωλοακαρνανία: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση - Εκρηκτική άνοδος στα καταλύματα

«Ζόρια» στην εστίαση στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση» με πτώση 3,9% στον τζίρο το πρώτο εξάμηνο του 2025, αλλά με σημαντική άνοδο 13,6% στα καταλύματα το β’ τρίμηνο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αύξηση κατά 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 των καταλυμάτων και ανήλθε 2.9 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2024. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο τζίρος ανήλθε σε 2,72 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αντίθετα μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024.

Η αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει μια διαφοροποίηση στην πορεία των δύο βασικών κλάδων του τουρισμού: Ενώ τα καταλύματα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, αποτυπώνοντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η εστίαση εμφανίζει κάμψη, γεγονός που σχετίζεται με τη διαφοροποίηση στη ζήτηση.

Παρόμοια εικόνα κατά το β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφεται και στην Αιτωλοακαρνανία με τα καταλύματα της περιοχής να αυξάνουν το τζίρο τους κατά 13,6%, ποσοστό αρκετά σημαντικό σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο (2,6%) και που εξηγείται λόγω του ότι το β’ τρίμηνο περιλαμβάνει και την εορταστική περίοδο του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία η περιοχή εμφανίζει αυξημένη επισκεψιμότητα.

Έτσι οι περίπου 140 επιχειρήσεις καταλυμάτων που καταγράφει στην Αιτωλοακαρνανία η ΕΛΣΤΑΤ είδαν το τζίρο τους να φτάνει τα 4,7 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικές αυξήσεις στο τζίρο τους είδαν τα καταλύματα και στην Αχαΐα (6%), αλλά και στην Ηλεία (12,5%).

Στο αντίποδα η εστίαση όπως και πανελλαδικά βίωσε το β’ τρίμηνο στην Αιτωλοακαρνανία δύσκολες μέρες, καθώς ο τζίρος της μειώθηκε από τα 29 στα 27,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια μείωση (3,9%) στο τζίρο του γνώρισε ο κλάδος και στο α’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Και έτσι η μισή χρονιά βγαίνει με μειωμένο τζίρο για τις περίπου 1.800 επιχειρήσεις του κλάδου που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στην Αιτωλοακαρνανία. Η εστίαση στους άλλους δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη μείωση, στην Αχαΐα με 5,9% και στην Ηλεία με 5,8%.

Ο κλάδος της εστίασης βουλιάζει λόγω της ακρίβειας, καθώς η έκρηξη των τιμών στα σερβιριζόμενα είδη την προηγούμενη διετία οδηγεί σε αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Έλληνες και ξένοι στρέφονται προς τη διατροφή κατ’ οίκον, ενώ περιορίζουν τις εξόδους στα απολύτως απαραίτητα.

Εάν συνυπολογιστεί και ο πληθωρισμός η μείωση του πραγματικού τζίρου είναι ουσιαστικά διπλάσια στον κλάδο της εστίασης και σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, πανελλαδικά ο κλάδος δέχεται έντονη «πίεση». Μάλιστα τα μηνύματα της αγοράς για την περίοδο του καλοκαιριού, ακόμη και από τα πλέον τουριστικά μέρη της χώρας είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια, με τους καταστηματάρχες της εστίασης να βλέπουν πτώση της κατανάλωσης και στο μεγαλύτερο κομμάτι των τουριστών.

Αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν μάλιστα ότι λόγω της εξάπλωσης των airbnb τα σούπερ μάρκετ έχουν καταστεί «ανταγωνιστής» της εστίασης, καθώς οι τουρίστες αλλά και οι Έλληνες θα προτιμήσουν να αγοράσουν το γεύμα τους από το σούπερ μάρκετ. Έτσι ταβέρνες και εστιατόρια βιώνουν εντονότερα τη μείωση της καθημερινής δαπάνης.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»