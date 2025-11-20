Αιτωλοακαρνανία: Μαζεύει ελιές τραγουδώντας – Συγκλονίζει με τη φωνή της

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην Αιτωλοακαρνανία και φτάνοντας κοντά στον Ιόνιο συναντάμε την αγαπημένη κυρία Ντίνα. Αυτή τη φορά τη βρίσκουμε στο χωράφι της, στον ελαιώνα, όπου μαζεύει τις ελιές της και – όπως μόνο εκείνη ξέρει– τραγουδάει με την ψυχή της.

Μας μιλά για τη ζωή της, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τη φωνή της να γεμίσει τον τόπο.

Η αυθεντικότητα, η απλότητα και το μεράκι της θυμίζουν τις γυναίκες της παλιάς Ελλάδας, που δούλευαν και τραγουδούσαν για να παίρνουν δύναμη.

Ένα ακόμη κομμάτι ζωής από την ορεινή πατρίδα – μια στιγμή που δεν πρέπει να χαθεί.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: