Αιτωλοακαρνανία: Μαγειρεύοντας παραδοσιακά πολυσπόρια στα Εισοδία της Θεοτόκου

Τα Πολυσπόρια, ένα παραδοσιακό πιάτο των Εισοδίων της Θεοτόκου, αποτελούν ένα παράδειγμα του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Αιτωλοακαρνανίας και αντικατοπτρίζουν την κοινωνική ζωή των προγόνων μας!

Στο χωριό Αγιος Νικόλαος κοντά στην Βόνιτσα, συναντήσαμε την Αρχοντία, μια εξέχουσα νοικοκυρά Ποντιακής καταγωγής, που θα μας μαγειρέψει αυτό το μοναδικό κέρασμα το οποίο αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα «Πολυσπόρια» που βράζουν στα «Εισόδια της Θεοτόκου» είναι η συνέχεια του αρχαιοελληνικού εθίμου «Πανσπερμία», το οποίο σημαίνει όλοι οι σπόροι, δηλαδή πολυσπόρια.

Σαν έθιμο εντοπίζεται κυρίως σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία, στην Ήπειρο και την Αχαΐα. Τα «Πολυσπόρια» είναι ένα μείγμα από πολλά σπόρια, τα οποία οι νοικοκυρές τα βράζουν σε μια μεγάλη κατσαρόλα και τα κερνάνε ανήμερα της Γιορτής. Το μείγμα των οσπρίων περιλαμβάνει: καλαμπόκι, σιτάρι, σταφίδα και όποια άλλα όσπρια όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια, κ.α. που μπορεί ο καθένας να βάλει στην κατσαρόλα προσθέτοντας λίγη ζάχαρη για καλύτερο βράσιμο.

Η Ελληνική παραδοσιακή μας μαγειρική είναι ένα ανεκτίμητο κληροδότημα. Οι πρόγονοί μας, μας χάρισαν μια κουζίνα γεμάτη γεύσεις, αρώματα και ιστορίες. Αποτελεί χρέος μας να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την παράδοση και να την μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: