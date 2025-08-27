Αιτωλοακαρνανία: «Λουκέτο» στους Δήμους λόγω της πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο

«Λουκέτο» στους Δήμους με 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ–ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», ενάντια στις αλλαγές στο Πειθαρχικό Δίκαιο και την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλης Νταραντούμης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΠΟΕ – ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ως αντίδραση στις νέες ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, τις οποίες η ΠΟΕ – ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζουν ως «αντεργατικές».

Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την ΑΔΕΔΥ, οι διατάξεις αυτές ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας. Το αίτημα της κινητοποίησης αυτής είναι η άμεση απόσυρση των νέων διατάξεων, ενώ οι δύο φορείς που την διοργανώνουν επισημαίνουν ότι πλήττονται θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Αξίζει να τονίσουμε πως η απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως αν υπάρξει ή όχι μαζική μετακίνηση υπαλλήλων προς την Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλης Νταραντούμης, ενόψει της απεργίας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» τόνισε:

«Η ΠΟΕ - ΟΤΑ σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28.08 και ο λόγος της απεργίας αυτής είναι γιατί η κυβέρνηση θα φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, και θα το ψηφίσει, ένα αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Από τον κώδικα προβλέπονται αυστηρές ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα. Όταν αναφερόμαστε σε αυστηρές ποινές εννοούμε ακόμη και απόλυση, πέραν φυσικά του προστίμου που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 30.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, όταν εργαζόμενος δεν κάνει για δύο συνεχόμενες χρονιές τη διαδικασία της αξιολόγησης υπάρχει πλέον δικαίωμα, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο, να απολύεται. Με αυτό το νέο αντεργατικό τερατούργημα η κυβέρνηση επιχειρεί να εντείνει την χειραγώγηση των εργαζομένων και να επιτύχει την καταστολή των αγώνων, των διεκδικήσεων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως επίσης επιχειρεί να εξαλείψει κάθε αντίδραση ενάντια στην αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και τη διαπλοκή.

Με το νέο πειθαρχικό δίκιο προβλέπεται η αλλαγή της σύστασης των πειθαρχικών συμβουλίων. Αυτή την στιγμή το πειθαρχικό συγκροτείται από δύο αιρετούς εκλεγμένους από το υπηρεσιακό και από δικαστές. Με το νέο αυτό πειθαρχικό που προωθεί η κυβέρνηση το πειθαρχικό θα συγκροτείται από νομικούς, από δικηγόρους δηλαδή που θα έχει προσλάβει το ίδιο το Κράτος. Λογικό είναι συνεπώς οι δικηγόροι αυτοί να εκτελούν τις εντολές που τους δίνονται.

Αυτό οδηγεί στην απόλυτη εξαθλίωση των υπαλλήλων, οι οποίοι πιθανό θα είναι να βρεθούν κατηγορούμενοι, επειδή θα συμμετάσχουν σε μια συνδικαλιστική δράση. Σαν συνδικαλιστές πλέον δεν θα έχουμε φωνή και θα κινδυνεύουμε με το παραμικρό να «περνάμε» από το πειθαρχικό.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο αντεργατικό τερατούργημα του νέου πειθαρχικού δικαίου που επιχειρεί να καλύψει κυβερνητικές και πολιτικές ευθύνες για τα διάφορα προβλήματα και να μεταφέρει τις ευθύνες τους στους υπαλλήλους.

Συμμετέχουμε όλοι στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινωθεί από την ΠΟΕ –ΟΤΑ και την ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα. Από την Αιτωλοακαρνανία δεν θα πάμε οργανωμένα στην Αθήνα, δεν έχουμε δηλαδή καμιά ενημέρωση μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ για οργανωμένη μετακίνηση προς την Αθήνα, αλλά όποιος υπάλληλος το επιθυμεί μπορεί να απεργήσει».

Οι βασικές αλλαγές - ρυθμίσεις του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Βασική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το νομοσχέδιο έγκειται στην κατάργηση του πειθαρχικού συστήματος σε δύο επίπεδα (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια) και τη δημιουργία ενός ενιαίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (εφεξής το «Συμβούλιο») ως πειθαρχικό όργανο. Καταργείται επίσης η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και η ανάμειξη δικαστών, και προβλέπεται η στελέχωση του Συμβουλίου αποκλειστικά από πενήντα (50) λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, με στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων που παρατηρούνται υπό το λόγω της παράλληλης απασχόλησης των προεδρευόντων δικαστικών λειτουργών και της μη συγκρότησης απαρτίας.

Ταυτόχρονα το νέο πλαίσιο προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες, ενώ θεσπίζει αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την άσκηση της δίωξης μέχρι την έκδοση της απόφασης, με σκοπό την ταχεία απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο διευρύνει τα πειθαρχικά παραπτώματα και αυστηροποιεί τις ποινές. Επιπλέον, θεσπίζονται νέες ποινές, όπως η στέρηση μισθολογικού κλιμακίου και η επιβολή διοικητικών προστίμων. Αξιοσημείωτη αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα επιβολής οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης για δύο συνεχόμενες περιόδους ως πειθαρχικού παραπτώματος.

Δείτε την αφίσα:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»