Αιτωλοακαρνανία: Με λιγότερα κρούσματα έκλεισε η εβδομάδα στα σχολεία – Βελτιώθηκε η εικόνα

Από 183 κρούσματα μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή της εβδομάδας 33 στο τέλος

Πάνω από 31.000 κρούσματα σε όλη τη χώρα ανίχνευσαν τα self test την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων. Ωστόσο την Πέμπτη έγινε ο τρίτος γύρος των self test γι’ αυτή την εβδομάδα, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια του 3ου οριζόντιου εβδομαδιαίου ελέγχου κατά του κορωνοϊού, βρέθηκαν 6.364 θετικά self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Αριθμός εμφανώς μειωμένος σε σχέση με τα κρούσματα που εμφανίστηκαν στην αρχή της εβδομάδας.

Καθώς ο προβληματισμός για την επαναλειτουργία των σχολείων ήταν έντονος και δημιούργησε για ακόμη μια φορά πολιτική αντιπαράθεση, η μείωση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας είναι αν μη τι άλλο ένα ενθαρρυντικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση η ακριβής αποτύπωση της διασποράς του κορονοϊού στα σχολεία και ιδιαίτερα της παραλλαγής Όμικρον αναμένεται να καταγραφεί πιο ξεκάθαρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Αιτωλοακαρνανία καθώς ιδιαίτερα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αρχικά φάνηκε να υπάρχει μεγάλη διασπορά μεταξύ των μαθητών.

Όπως επεσήμανε, μιλώντας στη «Σ» ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θ. Σαρδέλης η πορεία των κρουσμάτων κατά τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας των σχολείων μετά την εορταστική περίοδο είναι φθίνουσα!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Σαρδέλη τη Δευτέρα υπήρξαν 183 θετικοί στον ιό μαθητές και 36 εκπαιδευτικοί σε 133 τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, την Τρίτη υπήρχαν 114 μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί σε 81 τμήματα, την Τετάρτη τα κρούσματα σε μαθητές έφτασαν τα 48 και τα 5 στους εκπαιδευτικούς σε 44 τμήματα και την Πέμπτη υπήρξαν 33 θετικοί στον ιό μαθητές και 8 εκπαιδευτικούς σε 29 τμήματα του νομού, ενώ τα κρούσματα παρουσιάστηκαν σε ένα σύνολο 1.716 εκπαιδευτικών μαζί με τους αναπληρωτές.

Σχετικά με τα self test οι δύο Διευθύνσεις (Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια) έχουν επάρκεια στα σχολεία, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει δώσει και στοιχεία επικοινωνίας των προμηθευτών self test στις Διευθύνσεις, ώστε να μπορούν και μόνες τους να παραγγείλουν self test, αν υπάρξει ανάγκη!

Και μοριακό για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς

Aνεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test ή PCR εντός 48ώρου και ένα self test εντός 24ώρου. Από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα κάνουν 2 rapid test ή PCR 48ώρου.

Εάν το PCR βγει θετικό, τότε το κρούσμα απομονώνεται και εκδίδει κανονικά πιστοποιητικό. Εάν το rapid test βγει θετικό, πάλι απομονώνεται το κρούσμα, ωστόσο απαιτείται και θετικό PCR για να εκδοθεί το πιστοποιητικό νόσησης.

Θετικό self test: Τι ισχύει για την καραντίνα και τις απουσίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τo rapid test θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από το θετικό self test. Μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα του rapid test, ο μαθητής δεν θα πηγαίνει στο σχολείο. Η απουσία θα σημειώνεται, αλλά δεν θα καταχωρίζεται προτού βγει το αποτέλεσμα του εργαστηριακού.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

