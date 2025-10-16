Αιτωλοακαρνανία: Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας η ανακοίνωση στη ΝΔ για τους συνέδρους

Σε εσωκομματικές εκλογές βαδίζει η ΝΔ για την ανάδειξη των τοπικών της οργάνων σε δημοτικό και νομαρχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και για την εκλογή συνέδρων για το προσεχές συνέδριο του κόμματος.

Η εσωκομματική διαδικασία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Λίγο - πολύ τα εσωκομματικά δρώμενα των περισσότερων κομμάτων, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί ελλείψει εσωκομματικής δημοκρατίας, ελάχιστα αφορούν και τα ίδια τα μέλη των κομμάτων, καθώς η παρεμβατικότητα των κομματικών οργάνων σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο είναι ανύπαρκτη.

Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε, όταν περίπου 48 ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το συνέδριο, είδαμε να εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση από το κομματικό όργανο στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του κόμματος. Μπορεί εύκολα κανείς να υποθέσει ότι οι μηχανισμοί και οι διεργασίες για όσους τέλους πάντων έχουν την πολυτέλεια να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, είχαν κινητοποιηθεί εδώ και καιρό και ίσως να έχουν προαποφασιστεί στους κομματικούς διαδρόμους και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο… Οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να ενημερωθούν πολύ νωρίτερα τα μέλη του κόμματος για τη διαδικασία…

Εφημερίδα «Συνείδηση»