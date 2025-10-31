Αιτωλοακαρνανία: Λάθη στο κτηματολόγιο μπλοκάρουν την αγορά ακινήτων

Πολλές οι περιπτώσεις λαθών στην κτηματογράφηση στην Αιτωλοακαρνανία, με μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο και στους δασικούς χάρτες, όπως αναφέρει η Εφημερίδα « Συνείδηση

Συχνά για την αγοροπωλησία ή για την μεταβίβαση ενός οικοπέδου ή ενός αγροτεμαχίου τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι σχεδόν ανυπέρβλητα, καθώς για να επιλυθούν μπορεί να χρειαστεί και χρονικό διάστημα σχεδόν δύο ετών, πολλά έξοδα ή και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη οι ενδιαφερόμενοι.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το αλαλούμ είναι τα λάθη και οι παραλείψεις που συνέβησαν κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης, η οποία προηγήθηκε όλων των άλλων διαδικασιών, όπως οι δασικοί χάρτες.

Σήμερα, για να μεταβιβάσει κανείς την ιδιοκτησία του, είτε πρόκειται για οικόπεδο εντός του αστικού ιστού είτε εκτός, είτε για αγροτεμάχιο εντός σχεδίου είτε εκτός, δεν αποκλείεται να συναντήσει εμπόδια. Και οι περιπτώσεις δυστυχώς είναι αρκετές, ενώ παράλληλα το Κτηματολόγιο στο Αγρίνιο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον όγκο των αιτήσεων που υπάρχει.

Ο Αγρινιώτης μεσίτης, Στράτος Καλύβας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για το ζήτημα και αναλύοντάς το σημείωσε:

«το κτηματολόγιο λειτουργεί τώρα. Πριν όμως απ αυτό ήταν η διαδικασία της κτηματογράφησης, η οποία γίνονταν από ιδιώτες. Τώρα όμως αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις πως η διαδικασία της κτηματογράφησης δεν έγινε πάντα με τον σωστό τρόπο και πως τη διαδικασία αυτή έπρεπε να τη κάνουν μόνο οι ειδικοί, οι συμβολαιογράφοι και οι μηχανικοί δηλαδή.

Επίσης, έγιναν κτηματογραφήσεις σε οικόπεδα και σε αγροτεμάχια χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ένα νέο τοπογραφικό, με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή πολλά αγροτεμάχια και οικόπεδα να έχουν δηλωθεί λάθος, ενώ δεν θα έπρεπε τότε να είχε εγκριθεί η αίτησή τους. Για παράδειγμα σήμερα οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην περιοχή του Αγρινίου και σε όλη την Αιτωλοακαρνανία θέλουν να πουλήσουν αγροτεμάχιο και κατά τη διαδικασία της αγοροπωλησίας διαπιστώνονται λάθη λ.χ. στο κτηματολογικό διάγραμμα, όπου για να αλλάξει αυτό απαιτείται χρόνος σίγουρα ενός έτους και χρειάζονται φυσικά και χρήματα.

Επίσης, ακόμη ένα λάθος ήταν ότι εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή της κτηματογράφησης έγινε η κύρωση των δασικών χαρτών. Χάθηκαν δηλαδή ιδιοκτησίες, διότι ενώ πλήρωσες και εξασφάλισες το αγροτεμάχιό σου, μετά έγινε η ανάρτηση των δασικών χαρτών και πολλές ιδιοκτησίες φαίνονταν ως δασικές και εκεί οι ιδιοκτήτες μπήκαν σε άλλες περιπέτειες, που επίσης χρειάζονται πολύ χρόνο και χρήματα.

Στο δια ταύτα. Ένας πολίτης έχει δηλώσει ότι του είπαν, δήλωσε δηλαδή το αγροτεμάχιό του και το οικόπεδό του και τώρα κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου προκύπτει κόλλημα από το Κτηματολόγιο, διότι δεν συμβαδίζουν τα στοιχεία. Δεν συμβαίνει παντού, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις.

Υπάρχουν δύο διαδικασίες στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η μια λέγεται πρόδηλο σφάλμα και χρειάζεται να κάνει ο ενδιαφερόμενος διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, δηλαδή απαιτείται χρόνος και φυσικά υπάρχει κόστος για να διορθωθεί το λάθος, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή χρειάζεται δικαστήριο, δηλαδή μεγαλύτερη χρονοτριβή. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω μια αγοροπωλησία.

Τέτοια προβλήματα σαν και αυτά που περιγράψαμε προκύπτουν ακόμη και σε περιπτώσεις μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Να μην πιστέψει κάποιος ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις εντός του Αγρινίου ή εντός άλλων πόλεων της Αιτωλοακαρνανίας επειδή

αναφερθήκαμε περισσότερο στα αγροτεμάχια. Για να επιλυθούν τέτοια ζητήματα χρειάζεται χρόνος περίπου δυο ετών και φυσικά πολλά έξοδα όπως λ.χ. σε οικόπεδο στην περιοχή του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, όπου χρειάζεται για να γίνει διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πως λοιπόν θα προχωρήσει η αγορά;

Την ίδια στιγμή το Κτηματολόγιο του Αγρινίου έχει απορροφήσει πολλά υποθηκοφυλάκεια απ’ όλη την Αιτωλοακαρνανία και η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Το προσωπικό του Κτηματολογίου υπερβαίνει τον εαυτό του συνεχώς. Οι εργαζόμενοι εκεί κάνουν τα αδύνατα δυνατά να εξυπηρετήσουν, αλλά δεν μπορούν, διότι ο όγκος των αιτημάτων για τέτοιες περιπτώσεις σαν και αυτές που περιγράψαμε είναι τεράστιος σε καθημερινή σχεδόν βάση. Παίρνουν δουλειά στο σπίτι για να μπορέσουν να βοηθήσουν, ενώ δεν είναι υποχρεωμένοι».

Τι είναι η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων;

Πρόκειται για την αίτηση με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου). Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που εντοπιστεί διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και πραγματικότητας. Επίσης, η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά και αλλαγές που έχουν προκύψει στο ακίνητο π.χ. κατάτμηση γεωτεμαχίων, συνένωση γεωτεμαχίων, σύσταση/κατάργηση δουλειών διόδου. Η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου που αιτείται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, στο κατά τόπους αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

(Ι) Εάν πρόκειται για διόρθωση που αφορά επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, τότε αυτή θα πρέπει να επιλυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.

(ΙΙ) Εάν πρόκειται για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, απαιτείται η προηγούμενη αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος, όπου θα εμφανίζονται και τα όμορα γεωτεμάχια και θα δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους. Εφόσον όλοι οι επηρεαζόμενοι όμοροι ιδιοκτήτες συναινούν για την επιδιωκόμενη διόρθωση, τότε η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί υπογεγραμμένη από κοινού, συνοδευόμενη και από τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

(ΙΙΙ) Προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμένου εμβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η υποβολή αίτησης ενώπιον του δικαστή.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»