Αιτωλοακαρνανία: Κυβερνητική «πάσα» το δημογραφικό στους Δήμους – Επίδομα χωρίς λεφτά

Κυβερνητική «πάσα» το δημογραφικό στους Δήμους, που καλούνται να καλύψουν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια, με τους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας να χρειάζονταν 3,7 εκατ. ευρώ, για να ανταποκριθούν στο επίδομα για τις 1.232 γεννήσεις του 2024.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τη δυνατότητα στους δήμους να θεσπίζουν επίδομα γέννησης έως 3000 ευρώ εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος, κατά την ομιλία του στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος η συγκεκριμένη διάταξη θα περιλαμβάνεται στο νέο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση που θα δοθεί μέσα στο μήνα στη δημοσιότητα.

Η εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου έγινε αρχικά δεκτή με χειροκροτήματα από τους Δημάρχους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, περισσότερο με την έννοια ότι το δημογραφικό πρόβλημα γίνεται όλο και πιο έντονο, αγγίζοντας διάφορες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Όμως παραμένει αμφίβολο για το εάν οι Δήμοι στο σύνολό τους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέτρο αυτό και να το εφαρμόσουν. Εξάλλου δεν πρόκειται για κάτι υποχρεωτικό, αλλά για δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι να συνδράμουν από την πλευρά τους στη στήριξη των νέων οικογενειών και στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος.

Στο δια ταύτα όμως το ζήτημα είναι αν οι Δήμοι έχουν έκτος από θεσμική και την οικονομική δυνατότητα να καθιερώσουν ένα τέτοιο επίδομα. Και αυτό γιατί οι Δήμοι της χώρας θα χρειαστούν περί τα 205 εκατ. ευρώ για δώσουν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Ο πολλαπλασιασμός των 68.467 γεννήσεων που καταγράφηκαν επίσημα από την ΕΛΣΤΑΤ το 2024 στην Ελλάδα με τις 3.000 ευρώ του επιδόματος δίνει αυτό το ποσό, που κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο είναι. Ιδίως μάλιστα αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι στην προ ημερών συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών οι Δήμαρχοι ζητούσαν για φέτος 468 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση και θα πάρουν από τον Κ. Πιερρακάκη μόνο 100 εκατ. ευρώ.

Το μέγεθος του οικονομικού βάρους που κατά κάποιο τρόπο μετακυλύεται στους Δήμους για το επίδομα αυτό μπορεί επίσης να το αντιληφθεί κανείς από το γεγονός ότι για παράδειγμα τα συσσωρευμένα χρέη των ΔΕΥΑ της χώρας προς τη ΔΕΗ είναι 550 εκατ. ευρώ και η Κυβέρνηση με το επικείμενο σχέδιό της για τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και την εξυγίανσή του φέρεται διατεθειμένη να δώσει μόνο 200 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα μοιάζει η κυβέρνηση σε σχέση με το επίδομα γέννησης να πετάει την «καυτή πατάτα» στους Δήμους, που ούτως ή άλλως είναι με το χέρι απλωμένο προς την κυβέρνηση…

Προφανώς η θέληση και διάθεση όλων είναι να συνδράμουν στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος και ιδίως οι Δήμοι στις παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Όμως οι διαστάσεις του δημογραφικού είναι πια έντονες και στην ύπαιθρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Η Αιτωλοακαρνανία στην τελευταία απογραφή εμφάνισε μείωση του πληθυσμού μέσα σε μια δεκαετία κατά 8,8%. Και συρρίκνωση συνεχίζεται καθώς η ΕΛΣΤΑΤ μέσα από το ισοζύγιο – γεννήσεων θανάτων την τετραετία 2021 – 2024 η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τη συρρίκνωση του πληθυσμού στην Αιτωλοακαρνανία σε περισσότερα από 10.000άτομα.

Και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτή η μείωση (κατά 10.526 άτομα) ισοδυναμεί με το «εξαφανίστηκε» από το χάρτη ο Δήμος Ξηρομέρου, που στην απογραφή του 2021 βρέθηκε με πληθυσμό 10.206 κατοίκων. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 και τις γεννήσεις οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα χρειάζονταν 12.408.000 ευρώ για το δώσουν το επίδομα των 3.000 ευρώ στις 4.136 που καταγράφηκαν πέρυσι.

Οι Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας θα χρειάζονταν 3,7 εκατ. ευρώ για να ανταποκριθούν στο επίδομα για τις 1.232 γεννήσεις του 2024. Καθώς σε αυτό τον αριθμό έχουνπεριοριστεί οι γεννήσεις την προηγούμενη διετία, ενώ π.χ για τις 1.509 γεννήσεις πουείχαν καταγραφεί το 2019 θα χρειάζονταν πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ.

Με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ο κίνδυνος οι μικροί και κατά βάση πιο φτωχοί αν και θεωρητικά μπορεί ναείναι ακόμη πιο ευαισθητοποιημένοι στο δημογραφικό ζήτημα να δυσκολευτούν παράπολύ να δώσουν ένα τέτοιο επίδομα, αλλά και οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά δήμοι και ενδεχομένως πιο εύρωστοι επίσης να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Για παράδειγμα ο Δήμος Θέρμου που υπέστη 30% μείωση του πληθυσμού του στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας θα χρειάζονταν σχεδόν 50.000 ευρώ να επιδοτήσει τις μόλις 16 γεννήσεις που καταγράφηκαν το 2024. Λόγω της έκτασης τουπροβλήματος ίσως περιοχή, ίσως με δυσκολία να τα κατάφερνε, ο Δήμος Αγρινίου, όμως θα έπρεπε να βρει σχεδόν 2 εκατ. ευρώ (1,95 για την ακρίβεια) για να επιδοτήσειτις 649 γεννήσεις που καταγράφηκαν το 2024. Χρήματα που βεβαίως είναι αδύνατον να βρεθούν από ίδιους πόρους με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της Αυτοδιοίκησης…

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»