Αιτωλοακαρνανία: Κρατάει γερά η ΝΔ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της DATA C

Κρατάει γερά η ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία σύμφωνα με δημοσκόπηση της DATA C. Πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών η ΝΔ, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έρχονται ισόψηφοι στο νομό

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Data Consultants για την πρόθεση ψήφου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μεν την πρωτοκαθεδρία της σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, ωστόσο να υπολείπεται ακόμα και των ποσοστών που έλαβε στις περσινές ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά ενισχυμένο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας μάλιστα διαφορά οριακά μικρότερη από 10 μονάδες, καθώς η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21% και το ΠΑΣΟΚ 11, 4%. Από κει και πέρα ακολουθούν κατά σειρά η «Ελληνική Λύση», ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστά από 6,94% έως 6,3% και το ΚΚΕ με 5,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα «Μέρα 25» «Νίκη» και «Φωνή Λογικής» απέχουν αρκετά από το όριο εισόδου για τη Βουλή καταγράφοντας δυνάμεις της τάξης του 1,5%.

Σε κάθε περίπτωση είναι χαρακτηριστικό όπως η «γκρίζα ζώνη» όσων δηλώνουν ό,τι θα απέχουν, είναι αναποφάσιστοι ή προτίθενται να ψηφίσουν άκυρο και λευκό, αγγίζει το 30%, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μία τεράστια δεξαμενή, από την οποία τα κόμματα μπορούν να αγγίσουν νέος ψηφοφόρους ή να «επαναπατρίσουν» παλιούς.

Σήμερα η «Συνείδηση» φέρνει στο φως τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Data Consultants ανά νομό και το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η δημοσκοπική δύναμη των κομμάτων είναι εντελώς διαφορετική στην Αιτωλοακαρνανία σε σχέση με τους άλλους δύο νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η Αιτωλοακαρνανία είναι ο νομός που η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ποσοστά αρκετά υψηλά –τηρουμένων των αναλογιών- και σε κάθε περίπτωση υψηλότερα σε σχέση με εκείνα των ευρωεκλογών του 2024. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου παίρνει 28,3% στην Αιτωλοακαρνανία (26% είχε λάβει στις ευρωεκλογές), όταν στους άλλους δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά της είναι κάτω του 20%. Στην Αχαΐα συγκεκριμένα ή Νέα Δημοκρατία παίρνει μόλις 15,9% και στην Ηλεία 19, 2%.

Σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό το εύρημα η ΝΔ να κερδίζει στην Αιτωλοακαρνανία πάνω από 12 μονάδες σε σχέση με την Αχαΐα ή αν το βλέπει κανείς από άλλη σκοπιά να χάνει στην Αχαΐα τόσο μεγάλο ποσοστό της εκλογικής της επιρροής.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που συναντά κανείς μόνο στην Αιτωλοακαρνανία και όχι στους άλλους δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας είναι ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έρχονται ισόψηφοι στη δεύτερη θέση με 9% στην Αιτωλοακαρνανία, τη στιγμή που στην Αχαΐα το ΠΑΣΟΚ έχει προβάδισμα 3,2% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ενώ στην Ηλεία το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα, καθώς στην πρόθεση ψήφου παίρνει 18,5% μόλις 0,7% λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία.

Το εύρημα της δημοσκόπησης στην Αιτωλοακαρνανία σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και η ισοψηφία τους μπορεί να εντυπωσιάζει, ωστόσο αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι στις ευρωεκλογές του 2024 τα δύο κόμματα είχαν στην Αιτωλοακαρνανία σχεδόν ισόψηφοι, με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι «τυπικά» δεύτερος καθώς υπερτερούσε μόλις με 81 ψήφους διαφορά.

Τέταρτο κόμμα στην Αιτωλοακαρνανία μετά το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι η «Ελληνική Λύση» με ποσοστό 7,1%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου διατηρεί παρόμοια ποσοστά και στους άλλους δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτο κόμμα έρχεται η «Πλεύση Ελευθερίας» με 4% και έκτο κόμμα στην Αιτωλοακαρνανία το ΚΚΕ με ποσοστό 3,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αυτά κόμματα στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφουν τις μικρότερες επιδόσεις τους σε σχέση με τους άλλους δύο νομούς.

Η δημοτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26,8% θετικές γνώμες (θετική/ μάλλον θετική), σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την Ν.Δ. Σε σχέση με προηγούμενες έρευνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα σημειώνει πτώση (12,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023). Περισσότερες θετικές γνώμες συγκεντρώνει στην Αιτωλοακαρνανία, στους άνδρες, στις μεγαλύτερες ηλικίες (71+), σε συνταξιούχους και μη οικονομικά ενεργούς, στους έχοντες χαμηλότερη μόρφωση, υψηλότερα εισοδήματα, σε ψηφοφόρους Ν.Δ., και σε όσους δηλώνουν με πολιτική αυτοτοποθέτηση κεντροδεξιά και δεξιά. Η αρνητική γνώμη για τον Κ.Μ. είναι στο 70,8% (αυξημένη κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάρτιο του 2023).

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα της DATA C πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17/9 έως 26/9/2025 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων, χωρίς χρήση κάλπης και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 809 ψηφοφόρων της Περφιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, ανδρών και γυναικών 17 ετών και άνω.

Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»