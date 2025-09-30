Αιτωλοακαρνανία: Κατανομή βουλευτικών εδρών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις Σεπτεμβρίου 2025

Η κατανομή των βουλευτικών εδρών στην Αιτωλοακαρνανία, μέσα τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του απόστρατου συνταγματάρχη και πολιτικού αναλυτή Νίκου Καρδούλα.

Μια πρόσφατη ανάλυση δημοσκοπήσεων, με βάση την εκτίμηση της κατανομής των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, δημοσιεύθηκε από τον απόστρατο συνταγματάρχη και πολιτικό αναλυτή Νίκο Καρδούλα. Η μελέτη βασίστηκε σε 13 διαφορετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, συνυπολογίζοντας τα ποσοστά και τους μέσους όρους τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης, αν οι βουλευτικές εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία γίνονταν την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα διατηρούσε τις 3 έδρες της, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα εξασφάλιζε ξανά μία. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εκλογή για πρώτη φορά της Πλεύσης Ελευθερίας, που θα καταλάμβανε επίσης μία έδρα. Επιπλέον, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξασφάλιζαν από μία έδρα ο καθένας.

Αντίθετα, δεν προβλέπεται να εκλέξουν εκπρόσωπο η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25. Εκτός Βουλής θα παραμείνουν, σύμφωνα με την ανάλυση, το Κίνημα Δημοκρατίας, το κόμμα ΝΙΚΗ και η Νέα Αριστερά.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Νικόλαος Καρδούλας αναφέρει:

Σύμφωνα με το μέσο όρο των ποσοστών των κομμάτων των 13 δημοσκοπήσεων των εταιρειών Alco, Gpo (2 έρευνες), Interview (2 έρευνες), Opinion Poll, Marc, Metron Analysis, Mrb, Palmos Analysis, Prorata, Pulse και Real Poll του Σεπτεμβρίου 2025, φαίνεται ότι αν είχαμε εκλογές σήμερα θα εισέρχονταν στη Βουλή 8 κόμματα.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων «Poll of Polls» θεωρείται διεθνώς μια απολύτως παραδεκτή μέθοδος, αφού κυριαρχούν οι μέσες και όχι οι ακραίες εκτιμήσεις και είναι από τα πλέον αξιόπιστα δημοσκοπικά εργαλεία, διότι συνεκτιμά τις προβλέψεις περισσότερων δημοσκοπικών εταιρειών στο ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα και επιτρέπει έτσι την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Ο μέσος όρος των ποσοστών των κομμάτων που θα εισέρχονταν στη Βουλή σύμφωνα με τις 13 δημοσκοπήσεις των εταιρειών είναι ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,0%, ΠΑΣΟΚ 14,0%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10,8%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9,6% ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4,2% και ΜΕΡΑ25 3,6% και τα κόμματα θα ελάμβαναν αντίστοιχα 120, 44, 34, 31, 27, 20, 13 και 11 έδρες.

Κάνοντας την παραδοχή ότι οι αυξομειώσεις των παραπάνω ποσοστών των οκτώ κομμάτων σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, θα κυμαίνονταν αναλογικά και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, έγινε εκτίμηση των εδρών που θα κατανέμονταν τόσο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, όσο και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, η οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.