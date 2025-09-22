Αιτωλοακαρνανία: Και οι συνταξιούχοι ΙΚΑ καλούν στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Κάλεσμα συμμετοχής απηύθυναν και οι συνταξιούχοι ΙΚΑ στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου σε συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Αιτωλοακαρνανία.

Η ανακοίνωση:

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σημαίνουν μια άνευ προηγουμένου κοροϊδία για συνταξιούχους και εργαζόμενους. Έδειξαν το πραγματικό αντισυνταξιοδοτικό - αντεργατικό πρόσωπό τους.

Όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγής των συντάξεών μας κύριων και επικουρικών, της 13 ης και 14 ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της εφαρμογής της προσωπικής διαφοράς, της εισφοράς αλληλεγγύης κλπ, όταν η ακρίβεια σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, μας λένε ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι γιατί θα καταργήσει την προσωπική διαφορά μετά από δύο χρόνια.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για μας είναι ξεκάθαρο ότι η αντιλαϊκή- αντεργατική πολιτική θα συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση προς όφελος της πλουτοκρατίας. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις και οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων, τα λεφτά να πηγαίνουν στις τσέπες τους και σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Γι’ αυτό μας λένε, δουλειά 13ώρες, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα.

Καλούμαστε σε αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της ΝΔ και της ΕΕ, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων.

Συμπαρατασσόμαστε με τους εργαζόμενους σε κοινό αγώνα διεκδικώντας τα δίκια μας.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ, ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΙΣ 10:30ΠΜ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΙΣ 10ΠΜ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΙΣ 10ΠΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ