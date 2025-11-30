Αιτωλοακαρνανία – Ήπειρος: Οκτώ χρόνια τα αντιπλημμυρικά έργα της Ιόνιας Οδού μένουν στα χαρτιά!

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδου και την παράδοσή της στην κυκλοφορία τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν σχεδιαστεί μένουν στα χαρτιά. Κι αυτό όταν οι συζητήσεις για την κλιματική κρίση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα περισσεύουν..

Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ιόνια Οδό έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των μεγάλων έργων με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής. Υπενθυμίζεται ότι οι μελέτες έγιναν αδαπάνως για το Δημόσιο από τον παραχωρησιούχο της Ιόνιας Οδού, ενώ οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν κρίνονται φυσικά απολύτως αναγκαίες. Για την ακρίβεια θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες… δηλαδή να είχαν γίνει μαζί με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου.

Δυστυχώς όμως οκτώ περίπου χρόνια μετά την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου έγιναν παρεμβάσεις μόνο στον Εύηνο.. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς μετά τις πλημμύρες και τις καταστροφές του 2021…

Υπενθυμίζεται ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου έχουν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης, σε αρκετές περιοχές, όπως στην είσοδο του Μεσολογγίου, στην περιοχή της Μακύνειας, στην περιοχή του Χαλικίου κτλ.

Σύμφωνα με τις μελέτες τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα αφορούν:

-Περιοχή Α/Κ Αντιρρίου – Είσοδος σήραγγας Κλόκοβας

-Περιοχή Α/Κ Γαβρολίμνης (ρ. Βασιλικής)

-Περιοχή π. Εύηνου

-Περιοχή είσοδος σήραγγας Καλυδώνας – Α/Κ Μεσολογγίου

-Περιοχή πεδιάδας Μεσολογγίου

-Περιοχή Κεφαλόβρυσο – Χρυσοβέργι

-Περιοχή Α/Κ Χαλικίου – Α/Κ Αγγελόκαστρου

-Περιοχή π. Δίμηκου

-Κόμβος Αμφιλοχίας – π. Κρικελιώτης

-Συκούλα – Κόμβος Άρτας

-Περιοχή Αμμότοπου

-Κόμβος Αβγού – Περιοχή Επισκοπικού Ιωαννίνων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είχε υπολογιστεί στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι τα περισσότερα έχουν και περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν επιλέχθηκαν ούτε για κατασκευή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης…

epiruspost.gr