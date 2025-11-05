Αιτωλοακαρνανία – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Χωρίς νόημα η προθεσμία και απειλή προστίμων

Χωρίς νόημα η προθεσμία για την ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων, καθώς, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Καμποσιώρας, «είναι δυσνόητο να υπάρχει προθεσμία για μια τέτοια υπόθεση» και η ύπαρξή της δείχνει ότι «δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου έρχεται για να καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο για την καταγραφή, τη νομιμότητα και την ψηφιακή παρακολούθηση των ακινήτων στη χώρα. Η διαδικασία έκδοσής της απαιτεί τη συνεργασία μηχανικού και τη συγκέντρωση πλήθους εγγράφων, όπως η οικοδομική άδεια, τα συνοδευτικά σχέδια, οι πίνακες χιλιοστών, καθώς και οι απαραίτητες βεβαιώσεις από το Κτηματολόγιο.

Η ταυτότητα δεν αποτελεί απλώς τεχνική καταγραφή, αλλά προϋπόθεση για σειρά πράξεων που αφορούν την ιδιοκτησία, όπως η μεταβίβαση ή η πώληση ενός ακινήτου, καθώς και η τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Παράλληλα, η μη έγκαιρη έκδοσή της συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμα που ξεκινούν από 200 ευρώ και αγγίζουν και εξωφρενικά νούμερα.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας έχει οριστεί για τις 31η Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να τηρηθεί, δεδομένου του όγκου των απαιτούμενων στοιχείων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Επαγγελματίες του χώρου επισημαίνουν πως οι προθεσμίες αυτού του είδους είναι αρνητικός παράγοντας και δυσχεραίνουν την ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Η πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτότητα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για όλα τα ακίνητα. Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο η ουσιαστική ενοποίηση, η αξιόπιστη και η διαχείριση των δεδομένων. Παρότι η κατεύθυνση θεωρείται θετική, ειδικοί του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις για τον τρόπο που έχει υπαγορευτεί να γίνει και τον θεωρούν λανθασμένο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Καμποσιώρας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», επεσήμανε: «Η ημερομηνία λήξης για την ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων είναι η 31 η Ιανουαρίου του 2026, αλλά πρακτικά είναι αδύνατον αυτά τα ζητήματα να έχουν προθεσμίες. Είναι δυσνόητο να υπάρχει προθεσμία για μια τέτοια υπόθεση και η ύπαρξη προθεσμίας θεωρώ πως είναι σημάδι ότι δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα και μιλάω και ως μηχανικός και ως Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν έχει νόημα να βάζεις προθεσμίες σε τέτοιες χρήσεις, που πιθανότητα δεν θα χρειαστείς. Θα ήταν εξαιρετικό να υπήρχε παρότρυνση για να εκδοθεί έγκαιρα η ηλεκτρονική ταυτότητα, ώστε να εντοπίζεται ό,τι πρόβλημα υπάρχει στο ακίνητο. Μια νομοθεσία, η οποία θα παροτρύνει με ωραίο τρόπο και όχι με την απειλή προστίμων, θα αποτελούσε μεγαλύτερο κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη νομοθεσία για την ηλεκτρονική ταυτότητα, όπου στην πρώτη παράγραφο έχει δύο λόγια για την υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής ταυτότητας και παρακάτω έχει πάρα πολλές παραγράφους που έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, είναι γεμάτες «καμπάνες», αν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν συντάξει ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Δεν είναι λογική αυτή.

Σαν προσέγγιση η ηλεκτρονική ταυτότητα και από τον τρόπο λειτουργίας της βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη που αφορά το εκάστοτε ακίνητο, οπότε θα πρέπει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να συντάξει την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου του, αυτό όμως έχει κόστος.

Το κόστος δεν είναι μεγάλο, αν μιλάμε για ένα ισόγειο κατάστημα 50 τ.μ. ή 90 τ.μ. στο Αγρίνιο, αλλά αν μιλάμε για μεγάλα κτίρια γραφείων ή για άλλες κατασκευές επίσης μεγάλες, τότε το κόστος είναι και θα είναι τεράστιο. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος λόγος, τότε δε υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει προθεσμία για τέτοια θέματα που έχουν τόσο μεγάλα κόστη.

Για την Β κατηγορία των ακινήτων που αναφέρει ο νόμος ότι πρέπει να συνταχθεί ηλεκτρονική ταυτότητα μέχρι και την μεταβίβαση του ακινήτου είναι ορθότερα «τοποθετημένη» η νομοθεσία.

Το όλο ζήτημα για το οποίο γίνεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι διότι δεν υπάρχει ενοποιημένη πλατφόρμα στο Κράτος που να βλέπει και να γνωρίζει τα πάντα για τα ακίνητα. Είναι δύσκολο να υπάρξει στο Ελληνικό Δημόσιο μια πλατφόρμα που να είναι ενοποιημένη και η οποία θα διαθέτει στοιχεία και γι ΄ αυτό προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τέτοια πλατφόρμα μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να εντοπίσει τα στοιχεία του ακίνητου του, να εντοπίσει ποσοστά, πίνακες συνιδιοκτησίας, αυθαιρεσίες κλπ για να κάνει την ηλεκτρονική ταυτότητα.

Στόχος τους είναι η δημιουργία της ενιαίας πλατφόρμας, όπως προαναφέραμε, που δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί έτσι όπως λειτουργεί ή φαίνεται πως θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική ταυτότητα, διότι τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα χρειαστούν επεξεργασία σοβαρή και με προσοχή. Επίσης, αυτό δεν μπορεί να το κάνουν οι υπηρεσίες του Κράτους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Το ΤΕΕ έχει αναλάβει να ψηφιοποιήσει τις άδειες, ήταν έργο που είχε ανατεθεί στις ΥΔΟΜ, οι οποίες έχουν και τα αρχεία, αλλά τελικά ανέλαβε το ΤΕΕ, γιατί οι ΥΔΟΜ δεν είχαν τη δυνατότητα και το μηχανισμό. Αν όμως αυτό το έργο, της ηλεκτρονικής ταυτότητας, ανατεθεί στο ΤΕΕ, ξαφνικά θα βρεθεί και η διαδικασία… ο νοών νοείτω.

Με δύο λόγια η δημιουργία της ηλεκτρονική ταυτότητας είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά ο τρόπος εφαρμογής της είναι λανθασμένος. Για τι να μπει κάποιος σε μια διαδικασία χωρίς να τη χρειάζεται άμεσα; Θα μπορούσε επίσης να γίνει στη λογική του «εξοικονομώ», με «το ανακαινίζω», γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει επ’ ακριβώς τι χρειάζεται το ακίνητό του και γενικότερα να το «ψάξει». Έτσι θα έδιναν και ένα πλεονέκτημα στο κόσμο».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»