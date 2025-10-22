Αιτωλοακαρνανία: Η γραφειοκρατία διώχνει τους εργάτες γης και «γονατίζει» τους ελαιοπαραγωγούς

Τους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας πλήττει η γραφειοκρατία, με τους εργάτες γης να φεύγουν για Ιταλία και Ισπανία, χωρίς τα μεροκάματα εκεί να είναι μεγαλύτερα από την Ελλάδα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού, Φώτης Ακρίδας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι ελαιοπαραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας έχουν «βυθιστεί» στην αγωνία φέτος για να προλάβουν τη συγκομιδή του καρπού. Είναι μια χρονιά που φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα ελιών, αλλά η ποσότητα που υπάρχει είναι ποιοτική και λόγω της τεράστιας έλλειψης εργατών γης, οι παραγωγοί «τρέχουν» να προλάβουν. Μάλιστα, ακριβώς για το λόγο αυτό ξεκίνησαν τη συγκομιδή 10 με 15 ημέρες νωρίτερα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους χρόνους, που απαιτεί η ελιά και η συγκομιδή της!

Οι εργάτες γης φεύγουν για την Ιταλία ή την Ισπανία και ο λόγος δεν είναι τα χαμηλά μεροκάματα στην Ελλάδα, αλλά η γραφειοκρατία, η οποία τελικά «πλήττει» τους ελαιοπαραγωγούς. Για παράδειγμα μόνο στο Χρυσοβέργι από 300 περίπου εργάτες γης που πήγαιναν στο χωριό, φέτος πήγαν μόνο 50!

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού Φώτης Ακρίδας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για το πρόβλημα, επεσήμανε: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει την συγκομιδή και ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για τις ελιές καλαμών, αλλά και για τις λαδοελιές.

Βέβαια, εργάτες γης δεν υπάρχουν καθόλου στην περιοχή μας και γενικότερα στην χώρα μας. Το ότι όμως δεν υπάρχουν εργάτες γης δεν οφείλεται στο ότι δεν έρχονται αλβανοί στην Ελλάδα, αλλά διότι οι εργάτες γης πηγαίνουν για τη συγκομιδή της ελιάς στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το μεροκάματο στην Ελλάδα δεν είναι μικρό, αντιθέτως είναι υψηλό, αλλά επιλέγουν να πάνε στην Ιταλία και την Ισπανία, διότι οι διαδικασίες για να έρθουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν κανονικά είναι δαιδαλώδεις. Όμως, το ζήτημα είναι ότι την «πληρώνουμε» εμείς οι ελαιοπαραγωγοί.

Συχνά μάλιστα είναι ακριβώς ίδια τα μεροκάματα της Ελλάδας με αυτά της Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά η περίπλοκη διαδικασία για να βγάλουν χαρτιά στην Ελλάδα τους οδηγεί σε άλλες χώρες για δουλειά και όχι στη δική μας.

Επίσης, οι εργάτες γης από Πακιστάν, Ινδία κλπ δεν γνωρίζουν καθόλου το αντικείμενο και δεν μπορούν να αποδώσουν. Δεν θέλουμε να δώσουμε χαμηλό μεροκάματο σε κάποιον, αλλά θέλουμε να δώσουμε το μεροκάματο που πρέπει και θέλουμε να γίνει η δουλειά που πρέπει, διότι οι ελιές δεν έχουν μεγάλο χρονικό περιθώριο, δεν είναι πορτοκάλια για να τα μαζέψεις, όταν θέλεις. Οι ελιές έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και λόγω της έλλειψης χεριών στρεφόμαστε όλοι στα μηχανήματα, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα όλοι οι αγρότες να προμηθευτούν μηχανήματα, γιατί είναι ακριβά και επίσης υπάρχουν και μικροί κλήροι, ενώ υπάρχει και ζήτημα στις επιδοτήσεις για το λόγο αυτό, για την προμήθεια μηχανημάτων, δεν μπορούν να πάρουν επιδότηση όλοι οι αγρότες.

Για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, της έλλειψης χεριών, που είναι τεράστιο φέτος έχουμε ξεκινήσει την συγκομιδή σχεδόν 10 με 15 ημέρες νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος είναι μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Έχουμε γενικά λίγες ελιές, αλλά είναι ποιοτικότατες και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή λόγω της έλλειψης χεριών. Για παράδειγμα στο Χρυσοβέργι έρχονταν 300 άτομα ως εργάτες γης και τώρα ήρθα περίπου 50 άτομα. Αυτό και μόνο το παράδειγμα μαρτυρά την μεγάλη έλλειψη εργατών γης σε όλη την περιοχή.

Μάλιστα, όσοι Αλβανοί έμειναν στην περιοχή μας έχουν αγοράσει ή ενοικιάσει κτήματα και παίρνουν οι ίδιοι τους εργάτες γης που έρχονται.

Πρέπει να βρεθεί λύση για όλους και για να βρεθεί λύση πρέπει να ξεκινήσουμε να φροντίζουμε από φέτος για του χρόνου. Πρέπει να βρει ένα τρόπο η Πολιτεία, η οποία ξέρει καλύτερα πως θα το κάνει, ώστε να μπορούνε να δουλέψουν κανονικά και νόμιμα αυτοί που θα έρθουν και εμείς οι ελαιοπαραγωγοί να μπορούμε να έχουμε χέρια για την συγκομιδή».

ΔΟΕΠΕΛ: Συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα η έλλειψη εργατών

Το ζήτημα των εργατικών χεριών θίχτηκε και σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων-μελών της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ).

Σύμφωνα με τη ΔΟΕΠΕΛ ανυπέρβλητο και συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη εργατών γης και κυρίως των εξειδικευμένων εργατών που είναι απαραίτητοι για την συλλογή του ελαιόκαρπου των επιτραπέζιων ποικιλιών η οποία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του καρπού και να διασφαλίζεται η προστασία της αειφορίας των δέντρων. Η υψηλή ποιότητα του ελαιόκαρπου των επιτραπέζιων ποικιλιών αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Αντί όμως να προωθούνται μέτρα απλοποίησης της διαδικασίας μετάκλησης εργατών γης και άλλες διευκολύνσεις για τον παραγωγό, όπως η θέσπιση κινήτρων για τις εργασίες συλλογής, εμφανίζονται συνεχώς νέα εμπόδια και τιμωρητικές ρυθμίσεις με τις διαδικασίες που η Διοίκηση προσεγγίζει τις εργασιακές συνθήκες στον ελαιώνα, λες και πρόκειται για στεγασμένο χώρο εργασίας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΟΕΠΕΛ σε ανακοίνωσή της.

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»