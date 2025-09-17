Αιτωλοακαρνανία: Η ευλογιά φέρνει ακρίβεια - Από 2 έως 4 ευρώ ακριβότερα τα αιγοπρόβατα

Ακρίβεια στα αιγοπρόβατα φέρνει η ευλογιά στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τις συνέπειες της νόσου να «φτάνουν» και στους καταναλωτές που βλέπουν για άλλους λόγους και την τιμή του βοδινού να αυξάνεται. Τι αναφέρουν ο Αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Φίλιας και ο Πρόεδρος των Κρεοπωλών Αγρινίου, Κωνσταντίνος Τσινιάς.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τα πρόσφατα κρούσματα της ευλογιάς και στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανία και σε όλη τη χώρα έχουν επηρεάσει την τιμή των αιγοπροβάτων. Την ίδια ώρα ανοδική είναι και η τιμή του μοσχαριού λόγω της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς από εκεί προέρχεται η μεγαλύτερη ποσότητα που καταναλώνεται στη χώρα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η τσέπη των καταναλωτών σε ένα γενικότερο κλίμα ακρίβειας να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο.

Η τιμή του μοσχαριού «κάνει ράλι», χωρίς να γνωρίζει ουδείς πότε θα σταματήσει η ανοδική αυτή πορεία, σε ό,τι αφορά όμως τα αιγοπρόβατα το βάρος πέφτει στον περιορισμό της ζωονόσου, έτσι ώστε σταδιακά να υπάρξει «αποκατάσταση» των τιμών στην αγορά.

Λόγω της ευλογιάς στο Αγρίνιο κρεοπώλες και καταναλωτές να πληρώνουν το πρόβατο δύο ευρώ ακριβότερα και το αρνί 3 με 4 ευρώ ακριβότερα. Ως προς τις τιμές στο μοσχάρι στην περιοχή του Αγρινίου τα πράγματα είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με άλλα αστικά κέντρα, καθώς εδώ πωλείται περίπου πέντε ευρώ φθηνότερα.

Ο Πρόεδρος των Κρεοπωλών Αγρινίου Κωνσταντίνος Τσινιάς μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» εξηγεί τι συμβαίνει τόσο με την τιμή του μοσχαριού, όσο και με την τιμή του αρνιού και των προβάτων σε σχέση με την ευλογιά, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» αναλύει την κατάσταση γύρω από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της ζωονόσου.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσινιάς μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» σημείωσε: «Η τιμή του μοσχαριού έχει ανοδική πορεία και το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε πότε και σε τι τιμή θα σταματήσει.

Η αρχή της ανοδικής αυτής πορείας είχε ξεκινήσει σιγά – σιγά από πέρυσι και πλέον είναι σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μείωση στην παραγωγή του, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και αυτός είναι ένας λόγος για την αύξηση της τιμής του. Επίσης, δεν είναι η εποχή παραγωγής των προβάτων και των αρνιών και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που η τιμή του «πιέστηκε» περισσότερο.

Βέβαια, να τονίσουμε πως στο Αγρίνιο η τιμή του μοσχαριού είναι σε καλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή την στιγμή η τιμή του μοσχαριού ξεκινά στο Αγρίνιο από τα 12 ευρώ χωρίς κόκαλο και από τα 11 ευρώ με κόκαλο και φτάνει η τιμή του μοσχαριού μέχρι και τα 16 ευρώ περίπου. Σε άλλες περιοχές της χώρας το μοσχάρι κοστίζεισίγουρα 5 με 6 ευρώ ακριβότερο απ΄ ό,τι στην περιοχή του Αγρινίου. Στο Αγρίνιο επιτυγχάνεται η χαμηλότερη τιμή στο μοσχάρι, διότι έχουμε μοσχάρια, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με μοσχάρια.

Ωστόσο, να τονίσουμε πως η περιοχή μας αντιμετωπίζει τα ίδια μεγάλα έξοδα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μας γονατίζει η ενέργεια πάρα πολύ και έχουμε έρθει σε αδιέξοδο στο κομμάτι αυτό. Μέσα σε μια δεκαετία με τα ίδια τετραγωνικά ο καθένας μας έφτασε να πληρώνει τρείς φορές παραπάνω το ρεύμα. Την ίδια στιγμή σχετικά με το μοσχάρι δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα αυξάνεται η τιμή του. Η πορεία της τιμής του όμως είναι συνεχώς ανοδική και αυτό είναι κακό για όλους, κρεοπώλες και καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή φέτος διαπιστώνεται αύξηση της τιμής στο πρόβατο και στο αρνί. Η αύξηση της τιμής τους οφείλεται καθαρά στην ευλογιά. Τα πρόβατα τα πληρώσαμε 2 ευρώ το κιλό ακριβότερα ως προς την αγορά τους και θα πωληθούν και 2 ευρώ ακριβότερα, ενώ τα αρνιά αυξήθηκαν κατά 3 ευρώ, τόσο στην αγορά τους όσο και στην πώλησή τους, ακόμη και 4 ευρώ παραπάνω, διότι αυτή την εποχή δεν ξεκίνησε ακόμη η παραγωγή τους. Παράλληλα οι ποσότητες των αρνιών και των προβάτων είναι μειωμένες.

Η αύξηση της τιμής στα πρόβατα και στα αρνιά, αλλά και οι μειωμένες ποσότητες τους οφείλονται αποκλειστικά στην ευλογιά. Στην περιοχή μας δεν είχαμε τόσο μεγάλη ζημιά όπως υπέστησαν άλλες περιοχές, αλλά να διευκρινίσουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη σε καραντίνα λόγω των χιλιομετρικών περιορισμών που υπάρχουν για την αποφυγή της εξάπλωσης της ευλογιάς. Από το τέλος Ιουνίου ισχύουν οι περιορισμοί.

Τα κρούσματα των προηγούμενων ημερών είναι τα πρώτα για αυτή την περίοδο, αλλά το αρνητικό είναι ότι με τα νέα κρούσματα πάνε πίσω οι ημερομηνίες των περιορισμών. Με κάθε κρούσμα πάμε 25 ημέρες πίσω. Αυτή την εποχή σφάζουμε με συνθήκες καραντίνας, δηλαδή κάνουμε rapid test τα οποία αποστέλλονται στη Λάρισα και αν βγουν αρνητικά, τότε θα σφάξουμε. Συγκεκριμένα έρχονται οι Αρχές, κάνουμε τεστ, αποστέλλονται στην Λάρισα και αν βγουν αρνητικά τα αποτελέσματα τότε σφάζουμε, διαφορετικά δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Ανδρέας Φίλιας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «Ουσιαστικά στις ζώνες επιτήρησης δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην Αιτωλοακαρνανία λόγω των νέωνκρουσμάτων.

Υπήρχαν σε ισχύ τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς από τα παλαιότερα κρούσματα στη Ναυπακτία και το Παναιτώλιο και τα νέα κρούσματα είναι στη Ναυπακτία. Συνεπώς δεν μεταβάλλονται τα μέτρα επιτήρησης. Η αλλαγή είναι ότι θα επιμηκυνθεί πολύ ο χρόνος της επιτήρησης και της ισχύος των μέτρων. Αν για παράδειγμα έληγαν τα μέτρα υποθετικά σε 10 μέρες, τώρα θα λήξουν μετά από καιρό.

Στην Αιτωλοακαρνανία η ευλογιά εμφανίστηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους και σε τρια διαφορετικά μέρη και την έχουμε αποκρούσει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις τρεις φορές και στα τρία μέρη. Αυτή την στιγμή η ευλογιά εμφανίζεται για 4 η φορά. Είχαμε ρίξει το βάρος στην Αχαΐα, διότι όλα έδειχναν πως είχαμε τελειώσει με την ασθένεια αυτή από την Αιτωλοακαρνανία, αλλά παρά την επανεμφάνισή της και πάλι θα κάνουμε κάθε τι δυνατόν για να την αντιμετωπίσουμε και να την ελέγξουμε και πάλι και θα κρατάμεενήμερους τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες και τον κόσμο.

Αξίζει να τονίσουμε ότι έχουν ελεγχθεί μέχρι και τώρα τουλάχιστον περίπου στις 70 εκτροφές όχι μόνο με την κλασική μέθοδο, αλλά και εργαστηριακά. Στέλνουμε συγκεκριμένα στο κτηνιατρικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δείγματα και τοεργαστήριο με την σειρά του μας λέει ακόμη και αν θα εμφανιστεί η νόσος τον επόμενο μήνα. Μέχρι και τώρα όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά ως τώρα και αυτό είναι καλό σημάδι, διότι δείχνει ότι η νόσος δεν «ξέφυγε». Επαναλαμβάνω όμως ότι πρόκειται για σημάδι, που σημαίνει ότι μπορεί να διαψευστεί την επόμενη φορά.

Είναι ανάγκη όμως όλοι να τηρούμε τα πρωτόκολλα και τους υγειονομικούς κανόνες. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι: «δεν ξέρω» ή «δεν ήξερα», αν και το ακούμε συχνά. Δεν μπορεί να το πει κανείς, διότι εδώ και τόσο καιρό, σίγουρα ένα χρόνο παλεύουμε όλοι για την ευλογία και την αντιμετώπισή της. Πέρυσι τα πράγματα στην ασθένεια αυτή ήταν πρωτόγνωρα, αλλά φέτος δεν ισχύει αυτό και υπάρχει και η επιστημονική καθοδήγηση, όπως επίσης υπάρχουν και οι έλεγχοι και η επαγρύπνηση όλων, όπως προαναφέραμε».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»