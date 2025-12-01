Αιτωλοακαρνανία: Έτοιμοι να κλείσουν τους δρόμους οι αγρότες

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις για τους αγρότες στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο γύρος των τοπικών συσκέψεων που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα του κλάδου.

Σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη σύσκεψη στον κόμβο της Λεπενού, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί αύριο στις Οινιάδες – Νεοχώρι και την Τετάρτη στο Καινούργιο. Το Σάββατο θα ακολουθήσει κρίσιμη σύσκεψη στην περιοχή της Ναυπάκτου, όπου αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι αγρότες, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, αλλά πού και πώς θα κινηθούν.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρος Κοτοπούλης, τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο:

«Οι τελευταίες πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξαν άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Είμαστε από το 2024 απλήρωτοι για προγράμματα, για ζωονόσους, για την ευλογιά που μας αναγκάζει να σφάζουμε κοπάδια. Και τώρα έβαλαν στα βιβλιάρια μας μόνο τα χρήματα για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Αυτή η κατάσταση θέλει απάντηση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρεται και στα ισχυρά μπλόκα που έχουν ήδη στηθεί στη Θεσσαλία, τα οποία λειτουργούν ως παράδειγμα πίεσης:

«Όπως απάντησαν οι συνάδελφοί μας στη Θεσσαλία, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μαζικά και ενωμένοι να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: να μπορούμε να ζούμε στον τόπο μας με ένα βιώσιμο εισόδημα».

Τα αιτήματα των αγροτών είναι τα ίδια που έχουν παρουσιαστεί πανελλαδικά από τις 23 Νοεμβρίου και περιλαμβάνουν:

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

Μείωση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά/κιλοβατώρα

Κατάργηση ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια

Άμεση πληρωμή για ζωονόσους, ευλογιά και καταρροϊκό πυρετό

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Έργα υποδομής στην ύπαιθρο, τα οποία όπως λένε «είναι ανύπαρκτα»

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να κλείσουν δρόμους ούτε να συγκρουστούν, όμως νιώθουν πως δεν έχουν άλλη επιλογή.

«Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας. Αλλά η κυβέρνηση μας βγάζει στον δρόμο. Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους. Είναι υπεύθυνη για ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα», υπογραμμίζει ο Σπύρος Κοτοπούλης, σχολιάζοντας και τα πρόσφατα περιστατικά έντονης αστυνομικής καταστολής σε αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ιταλία.

Ακούστε τις δηλώσεις του προέδρου της Ο.Α.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρου Κοτοπούλη:

Ακούστε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ο.Α.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, Ιωάννη Καρναβιά: