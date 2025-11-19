Αιτωλοακαρνανία: Εργασίες αποκατάστασης στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 και Δ28, οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην προγραφή σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής στις αρδευτικές- αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 &Δ28 ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.328.000 ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΔΕ.

Οι βλάβες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος , με αποτέλεσμα να σημειωθούν υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων, αστοχίες σε τμήματα των παράλληλων οδών ελέγχου, αποσαρθρώσεις και καταστροφές σε σημεία που δέχθηκαν έντονη πίεση από υδάτινο φορτίο.

Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν ανέδειξαν την ανάγκη για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές, που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που δεν είχαν εντοπιστεί έως σήμερα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την τρέχουσα επικινδυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές της στάθμης των υδάτων λόγω καιρικών συνθηκών και χρήσης, την εξέλιξη των φαινομένων και την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργικότητας των διωρύγων.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα αποκατασταθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου, που αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την αγροτική παραγωγή και την προστασία της περιοχής από πλημμυρικούς κινδύνους.