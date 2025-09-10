Αιτωλοακαρνανία: Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες

Επίσκεψη πραγματοποίησε στην Αιτωλοακαρνανία η κα Νίκη Φλώρου - Καραγιάννη, πρόεδρος του τμήματος μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο των επαφών και των επισκέψεων σε επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας, που καθιέρωσε με την εκλογή της στη θέση της προέδρου του τμήματος μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η κα Νίκη Φλώρου - Καραγιάννη βρέθηκε σήμερα ( Τρίτη 9/9/2025) σε δύο σπουδαίες εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου επεξεργασίας , συσκευασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου.

Πρόκειται για τις εταιρείες « Trofico Sa» και « Αmalthia” όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων κι είχε μακρά συνομιλία με τους επιχειρηματίες.

Trofico SA

Πριν από τρεις γενιές, ο Δημήτριος Τσόμπος ξεκίνησε την επεξεργασία ελιών στο Αγρίνιο, θέτοντας τα θεμέλια για μια υγιή και δυναμική επιχείρηση. Έκτοτε, η εταιρεία δεν έχει σταματήσει να βελτιώνει τη λειτουργία της, υιοθετώντας σύγχρονες διαδικασίες. Σήμερα, επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εξάγει τα ποιοτικά της προϊόντα, εισάγοντας τη μεσογειακή κουλτούρα σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο.

Από το 1952, μια ελληνική οικογένεια λάτρεις της ελιάς ειδικεύεται στις βρώσιμες ελιές που αποτυπώνουν την πλούσια και σπάνια βιοποικιλότητα της Ελλάδας, της χώρας όπου οι υπερτροφές ανακαλύφθηκαν πολύ πριν υπάρξει η λέξη.

Από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες τηρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας, τα προϊόντα της TROFICO συσκευάζονται και διανέμονται σχολαστικά σε όλο τον κόσμο. Η κεντρική μας εγκατάσταση διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης, διασφαλίζοντας τον έλεγχο από την έναρξη έως την ολοκλήρωση.

https://www.troficosa.com/facilities/

AMAΛΘΕΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1965 από τον Αθανάσιο Ζούκα, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία και έκανε τα πρώτα βήματα στην επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία της ελιάς.

Σήμερα, υπηρετώντας την κληρονομιά των κόπων και των αξιών δύο γενεών και με όραμα να αφήσει, με τη σειρά μας, ως εφόδια για τις επόμενες γενιές, η εταιρεία φροντίζει ένα προς ένα και σε καθημερινή βάση τα προϊόντα της, γιατί θέλει να είναι υπερήφανη για την άριστη ποιότητά της.

Αυτό το πολύτιμο αγαθό, η ελιά, φροντίζεται με τρόπο που κάθε βήμα να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία και να γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους παραγωγούς μας. Εξάλλου, η ευλογημένη ελιά μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αγάπη και σεβασμό!

Σήμερα οι κύριοι μέτοχοι είναι τα παιδιά του ιδρυτή, o Κώστας και η Βάνα, που συνεχίζουν την οικογενειακή επιτυχία με τον ίδιο ενθουσιασμό και αγάπη για τη δουλειά τους. Συμμετέχουν και οι δύο στη διοίκηση της εταιρείας. Κοινή τους επιθυμία είναι το όνειρο της Αμάλθειας να συνεχιστεί και με την 3η γενιά της οικογένειας, δεδομένου: Του σεβασμού προς τους παραγωγούς, το προϊόν και τους καταναλωτές της ελιάς.

https://www.amalthia.com.gr/el/amaltheia