Αιτωλοακαρνανία: Εντυπωσιακά ευρήματα στη δημοσκόπηση που δημοσιεύει αύριο η «Συνείδηση»

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Data Consultants για την πρόθεση ψήφου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο αυριανό της φύλλο (Τετάρτη 1 Οκτωβρίου) η «Συνείδηση» θα δημοσιεύσει τα επιμέρους αποτελέσματα της δημοσκόπησης για την Αιτωλοακαρνανία.

Αποτελέσματα που έχουν σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές σε σχέση με τις περσινές κάλπες των ευρωεκλογών.

Μάλιστα έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσματα της Αιτωλοακαρνανίας συγκριτικά με τους με τους άλλους δύο νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.