Αιτωλοακαρνανία: Έντονες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες την Κυριακή - Ο καιρός του Σαββατοκύριακου

Με έντονες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες την Κυριακή θα περάσουν το Σαββατοκύριακο οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. Αναλυτικά θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες:

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται.

Σάββατο 18-10-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 21 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 19-10-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από το απόγευμα και μετά.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Σάββατο 18-10-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 21 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 19-10-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από το απόγευμα και μετά.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 19 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται..

Αγρίνιο: «Μας έστελναν στην Πάτρα για ένα ράμμα» καταγγέλει η μητέρα παιδιού που τραυματίστηκε σε σχολικό

Σάββατο 18-10-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 21 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 19-10-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από το απόγευμα και μετά.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη της Ναυπάκτου προβλέπεται

Σάββατο 18-10-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 21 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 19-10-25

Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από το απόγευμα και μετά.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς η ελάχιστη έως 20 βαθμούς η μέγιστη.

meteoclub.gr