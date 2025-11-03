Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αιτωλοακαρνανία
Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Βροχές και καταιγίδες από αύριο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στην Αιτωλοακαρνανία από αύριο Τρίτη (4.11.25) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5.11.25), καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Πηγή: cnn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αιτωλικό: Συνελήφθη φυγόποινος με καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Μεσολόγγι: Άνδρας πιάστηκε με δύο ρόπαλα στο όχημά του

Θέρμο: Στο υπό ανέγερση γηροκομείο της Μητρόπολης ο κ. Δαμασκηνός την Τετάρτη

Δίκτυο ύδρευσης Αστακού: Παράταση για τη σύνδεση παροχών με τα υφιστάμενα υδρόμετρα στο...

Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός χειροτόνησε στον βαθμό του Διακόνου τον Μοναχό Βαρθολομαίο Κοσμά

Aγροτικός Σύλλογος Καινουργίου: Να μην κλείσει το κατάστημα ΕΛΤΑ, να ενισχυθεί ο Οργανισμός...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.