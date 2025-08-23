Αιτωλοακαρνανία: Δύσκολες οι εκτιμήσεις για την παραγωγή στο λάδι - «Ασανσέρ» η τιμή

Δύσκολες θα είναι στην Αιτωλοακαρνανία, όπως φαίνεται οι εκτιμήσεις για την φετινή παραγωγή στο λάδι καθώς η παραγωγή άλλων χωρών διαμορφώνει τις τιμές και των παραγωγών στην Ελλάδα.

Τι λέει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού, Φώτης Ακρίδας



Την κατιούσα είχαν πάρει οι τιμές του ελαιολάδου το προαγόμενο διάστημα, αλλά πλέον υπάρχουν ενδείξεις ανοδικής πορείας, αφού πρώτα είχε σταθεροποιηθεί η τιμή του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Το ζήτημα όμως για τους ελαιοπαραγωγούς είναι το ελαιόλαδο να διατηρηθεί σε μια τιμή που να είναι προσιτό στον καταναλωτή, αλλά παράλληλα να δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα και να έχει την δυνατότητα να μπει στην παραγωγική διαδικασία και την επόμενη χρονιά.

Αυτό είναι το επιθυμητό, διότι οι διακυμάνσεις της τιμής, αλλά και το ύψος της τιμής κάθε φορά, δεν περνούν από το χέρι των ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας ή άλλου νομού, αλλά εξαρτάται από την παραγωγή που υπάρχει στην Ιταλία, την Ισπανία, στην Τυνησία κλπ.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού Φώτης Ακρίδας μιλώντας στη «Σ» για το ζήτημα και το «ασανσέρ» της τιμής που παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο, και όχι μόνο μια φορά τον χρόνο, αναλύει το ζήτημα και μιλά επίσης και για τη νέα ελαιοκομική σεζόν.

Συγκεκριμένα ο κ. Ακρίδας τονίζει: «η παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή μας είναι μειωμένη, αλλά η τιμή και η διακύμανσή της δεν εξαρτάται από τη δική μας την παραγωγή ή την παραγωγή μιας άλλης περιοχής, αλλά εξαρτάται από την παραγωγή που υπάρχει στην Ιταλία, την Ισπανία, στην Τυνησία και σε άλλες χώρες.

Κάθε χρόνο υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του ελαιολάδου, μια πέφτει και μια ανεβαίνει δηλαδή. Ευελπιστούμε όμως να μην είναι τόσο χαμηλές οι τιμές, γιατί τώρα έπεσε πολύ η τιμή. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι το ελαιόλαδο δεν πρέπει να κοστίζει 10 ευρώ, αλλά δεν πρέπει να κοστίζει και 3,60 ευρώ, διότι είναι κάτω του κόστους. Να υπενθυμίσουμε πως ό,τι είναι κάτω του κόστους δεν συμφέρει να το κάνεις. Συνεπώς, ως αποτέλεσμα αυτού είναι να παίρνει την αντίστροφη πορεία και να ανεβαίνει πάλι η τιμή του. Το ιδανικό για εμάς είναι η τιμή του ελαιολάδου να έχει τιμή της τάξεως των 5 ευρώ με 6 ευρώ, ώστε και στον καταναλωτή να είναι προσιτό και ο παραγωγός να ωφελείται, να βγάζει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να παράγει κάθε χρόνο. Αυτό ζητάμε οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών, αλλά δυστυχώς δες εξαρτάται από εμάς.

Αυτή την στιγμή η τιμή του ελαιόλαδου έχει σταθεροποιηθεί. Η τιμή του είχε φτάσει στα 3,80 και τώρα είναι στα 4,60. Φαίνεται δηλαδή ότι οδεύει προς ανάκαμψη, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη, διότι θέλουμε τρείς με τέσσερις μήνες για να μαζέψουμε το λάδι και φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και θα παίξει ο καιρός και βάση το καιρό θα δούμε πως θα κινηθεί και η αγορά, γιατί στο εμπόριο κανείς δεν μπορεί να κάνεις εύκολα εκτίμηση.

Για τα νέα ελαιοκομική σεζόν στις ελιές Καλαμών θα υπάρξει μειωμένη παραγωγή, θα είναι ποιοτικότερες οι ποσότητες που θα παραχθούν, αλλά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχει βέβαια, απ’ ό,τι έχουμε ενημερωθεί, μεγάλη παραγωγή στις χονδροελιές Αγρινίου και Χαλκιδικής. Να τονίσουμε όμως ότι η μια παραγωγή δεν επηρεάζει αρκετά την άλλη. Οι χονδροελιές δηλαδή δεν μπορούν να επηρεάσουν τις Καλαμών.

Σχετικά με το ελαιόλαδο να τονίσουμε πως επειδή μέχρι στιγμής δεν έχει πολλές βροχές φαίνεται πως θα είναι δύσκολη η χρονιά. Αν όμως αλλάξει το σκηνικό του καιρού μπορεί να πάει καλύτερα η παραγωγή τους και αν πάνε καλύτερα θα εξελιχθούν σε εμπορεύσιμες. Όλα εξαρτώνται όμως από τον καιρό».

Ο κ. Ακρίδας αναφέρθηκε επίσης και στις καμένες εκτάσεις της Σταμνάς, όπου τόνισε: «οι εκτάσεις τις Σταμνάς που κάηκαν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάηκαν περίπου στα 2.000 στρέμματα που δεν ήταν όλα κτήματα. Η απώλεια αυτή δεν μπορεί να επηρεάσει κάπως την αγορά ούτε στην Καλαμών ούτε στο ελαιόλαδο, γιατί η παραγωγή ελαιολάδου είναι σχεδόν μηδαμινή στη Σταμνά, στο Χρυσοβέργι και το Αιτωλικό και δεν μπορεί να επηρεάσει, διότι δεν έχουμε πολύ παραγωγή».

«Ασανσέρ» οι τιμές και στο ράφι για τους καταναλωτές

Τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού έδειξαν ότι η τιμή του ελαιολάδου είναι μειωμένη κατά 27,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024 κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθεί χαμηλά η αύξηση (2,8%) του συνολικού δείκτη των ειδών διατροφής. Από τα δεδομένα του e-katanalotis προκύπτει ότι για ένα λίτρο επώνυμου ελαιολάδου, οι τιμές ξεκινούν, πλέον, από τα 6,50 ευρώ, όταν πριν από μερικούς μήνες η μέση τιμή διαμορφωνόταν πάνω από τα 11,50 ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα για τους καταναλωτές και αφορούν τις τιμές του προηγούμενου διαστήματος. Τα κακά νέα είναι ότι τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκάλυψαν ότι μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή από τον Ιούνιο ως τον Ιούλιο, η λιανική τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 9,5%. Η εικόνα αυτή είναι μάλλον αδικαιολόγητη, καθώς δεν «κουμπώνει» με τις τιμές του χωραφιού, που κατρακυλούν εδώ και μήνες. Κατ’ αρχάς, ο δείκτης εκροών της ΕΛΣΤΑΤ, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού, κατέγραψε τον Μάιο μια μείωση της τάξης του 46,5% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση τιμή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώνεται κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, δηλαδή πιο κάτω κι από τον μέσο όρο της 5ετίας (4,78 ευρώ) και φυσικά πολύ χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (7,36 ευρώ).

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ