Αιτωλοακαρνανία: Διπλασιάστηκαν οι οικοδομικές άδειες το Μάιο - «Ξεπαγώνει» η οικοδομή;

Διπλασιάστηκαν οι οικοδομικές άδειες τον Μάιο στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης στον κλάδο και περιμένοντας το φθινόπωρο από το ΣτΕ, το Προεδρικό Διάταγμα με τις ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σε θετική ρότα δείχνοντας να «ξεπαγώνει», μετά από μήνες κάμψης, επανήλθε η οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας) στη χώρα, το φετινό Μάιο εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 2.717 οικοδομικές άδειες, παρουσιάζοντας δηλαδή, αύξηση κατά 31,6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στη Δυτική Ελλάδα η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 48,2%. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από 18 άδειες το Μάιο του 2024, στην Αιτωλοακαρνανία φέτος εκδόθηκαν 34 άδειες, μιλάμε δηλαδή για διπλασιασμό και αύξηση 100%. Μικρότερη ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στους άλλους δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας, όπου στην Ηλεία από τις 8 πήγαμε στις 10 οικοδομικές άδειες, ενώ στην Αχαΐα από 24, το φετινό Μάιο εκδόθηκαν 37 νέες οικοδομικές άδειες.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στην Αιτωλοακαρνανία υπήρξε μεγάλη καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία για παράδειγμα μειώθηκε το Μάιο 45%. Πτώση που οφείλεται στην αβεβαιότητα γύρω από το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), με αιχμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα κίνητρα του ΝΟΚ, που οδήγησε σε πάγωμα τον κατασκευαστικό κλάδο.

Η κατασκευαστική αγορά αναμένει τους επόμενους μήνες αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς επίκειται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, που θα θέτει τη σφραγίδα για το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με σχετική ρύθμιση που είχε περάσει το ΥΠΕΝ πριν από λίγους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό και για το στεγαστικό πρόβλημα να πάψει η αβεβαιότητα και ο κλάδος της οικοδομικής να κινηθεί ανοδικά και απρόσκοπτα, έτσι ώστε να «πέσουν» και περισσότερα νέα ακίνητα στην αγορά.

Η σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ αναζητά να δώσει λύση στις οικοδομικές άδειες που έκαναν χρήση των μπόνους που προέβλεπε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, αλλά είχαν παγώσει λόγω προσφυγών και της σχετικής απόφασης του ΣτΕ, αλλά και στις μεταγενέστερες που θα εκδίδονται στο εξής. Στο κείμενο εξειδικεύονται τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν κάνοντας χρήση των μπόνους (επιπλέον ύψος ή τετραγωνικά) που προβλέπει ο νέος ΝΟΚ και εκείνων που χάνουν το δικαίωμα χρήσης των ευεργετικών προβλέψεων, ενώ διασαφηνίζονται θέματα όπως είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες αποδεικνύεται ότι έχει γίνει εκκίνηση εργασιών έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024 (και επομένως οι οικοδομικές άδειες μπορούν να υλοποιηθούν).

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τις προσφυγές δήμων, το ΣτΕ έθεσε σε νέο πλαίσιο το ΝΟΚ και τη χρήση των μπόνους δόμησης βάζοντας θέμα συνταγματικότητας των διατάξεων που αναφέρονται στα κίνητρα για τις νέες οικοδομές. Στο πλαίσιο αυτό, προβλεπόταν ότι θα πάγωναν οικοδομικές άδειες των οποίων οι εργασίες δεν είχαν ξεκινήσει μέχρι τις 11.12.2024, κάτι που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του κλάδου.

Εν αναμονή του ΣτΕ

Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να επιστρέψει από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αποσαφηνίζει το τί σημαίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών και τις λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο που απαιτείται για τις άδειες που σώζονται. Το ΠΔ είχε αποσταλεί για προδικαστικό έλεγχο από τους ανώτατους δικαστές στις 2 Ιουνίου 2025.

Το διάταγμα εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 5197/2025 για τη συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ που έβαζε φρένο στα ευεργετήματα δόμησης που έδινε ο ΝΟΚ και παράλληλα απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας σε ένα σημαντικό αριθμό αδειών που επηρεάστηκαν από τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.Πάντως, η τρίμηνη καθυστέρηση από το ΣτΕ ανησυχεί τον τεχνικό κόσμο, κατασκευαστές και πολίτες καθώς θεωρούν ότι οφείλεται σε αντιρρήσεις των δικαστών ως προς τις κυβερνητικές ρυθμίσεις και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό νομικό κείμενο που εστάλη από το ΥΠΕΝ.

Πέραν τούτου, διατηρείται μια ακόμη ανασφάλεια καθώς το ΣτΕ δεν έχει ακόμη εξετάσει το σύνολο των διατάξεων του ΝΟΚ που δίνουν έξτρα δόμηση ή ύψος όπως είναι η επέκταση υπογείων, οι σοφίτες και τα υπόσκαφα.

Οικοδομικές άδειες: Τι θα ισχύει στο εξής

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, όσοι είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024 μπορούν να συνεχίσουν κανονικά αλλά αναμένεται να διευκρινιστεί με Προεδρικό Διάταγμα ποιες εργασίες ακριβώς μπορούν να προσδιοριστούν ως «οικοδομικές». Από την άλλη, χάνουν το δικαίωμα χρήσης των μπόνους όσοι δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες, οι οποίοι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις άδειές τους χωρίς να περιλαμβάνουν τυχόν επιπλέον ύψος ή τετραγωνικά που μπορεί να προβλέπονταν στις αρχικές οικοδομικές άδειες.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οικοδομικών αδειών οι οποίες παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2024 θα μπορούν να επωφεληθούν από τα μπόνους εφόσον καταβάλουν ένα περιβαλλοντικό τέλος.

Πρόκειται για α) άδειες έργων που αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) αλλά δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες έως και την 11η Δεκεμβρίου του 2024, α) για άδειες που είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά αντιμετωπίζουν αιτήσεις ακύρωσης, γ) άδειες που έχουν ήδη ακυρωθεί.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»