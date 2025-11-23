Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία: Αποτελέσματα εσωκομματικών εκλογών ΝΔ – Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ αναδείχθηκε ο ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι υποψήφιοι για τη ΔΕΕΠ έλαβαν:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΛΗ ΔΕΕΠ

  1. ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – 207
  2. ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 163
  3. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 42
  4. ΜΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 193
  5.  ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 317
  6. ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – 96
  7. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 145
  8.  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – 44
  9.  ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 68
  10. ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 260
  11. ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ – 81
  12. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 145
  13.  ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 227

Από τους 13 υποψηφίους εκλέγονται οι 11.

