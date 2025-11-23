Αιτωλοακαρνανία: Αποτελέσματα εσωκομματικών εκλογών ΝΔ – Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης

84
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία.
Νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ αναδείχθηκε ο ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι υποψήφιοι για τη ΔΕΕΠ έλαβαν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΛΗ ΔΕΕΠ
- ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – 207
- ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 163
- ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 42
- ΜΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 193
- ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 317
- ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – 96
- ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 145
- ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – 44
- ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 68
- ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 260
- ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ – 81
- ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 145
- ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 227
Από τους 13 υποψηφίους εκλέγονται οι 11.