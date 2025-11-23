Αιτωλοακαρνανία: Αποτελέσματα εσωκομματικών εκλογών ΝΔ – Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ αναδείχθηκε ο ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι υποψήφιοι για τη ΔΕΕΠ έλαβαν:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΛΗ ΔΕΕΠ

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – 207 ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 163 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 42 ΜΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 193 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 317 ΠΑΥΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – 96 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 145 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – 44 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 68 ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 260 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ – 81 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 145 ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 227

Από τους 13 υποψηφίους εκλέγονται οι 11.