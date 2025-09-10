Αιτωλοακαρνανία: Αποκλεισμένες από τα μέτρα της ΔΕΘ οι μικρές επιχειρήσεις, λέει ο εμπορικός κόσμος

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου στην Αιτωλοακαρνανία εκφράζουν μέσω της «Συνείδησης» την έντονη δυσαρέσκειά τους, που καμία πρότασή τους δεν εισακούστηκε από την Κυβέρνηση.

Η δυσαρέσκεια μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι εκτεταμένη στο κόσμο των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και σε άλλους κλάδους όπως οι αγρότες! Το λιανεμπόριο είναι ένας από τους κλάδους, που μάλιστα είναι καταθέσει και 13 προτάσεις, μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αλλά δεν εισακούστηκε, αν και ανέμενε στήριξη, καθώς εδώ και πολύ καιρό τα μηνύματα για την πορεία του κλάδου είναι δυσοίωνα.

Η φετινή ΔΕΘ ήταν μια από τις ελάχιστες όπου ο εμπορικός κόσμος δεν έλαβε καμία δέσμευση υποστήριξης, ούτε καν μελλοντική. Έτσι η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται σε κάθε λέξη εκπροσώπων του!

Η «Συνείδηση» συνομίλησε με εκπροσώπους του λιανεμπορίου στην Αιτωλοακαρνανία και το συμπέρασμα δεν αλλάζει, απεναντίας ενισχύεται προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ Σωκράτης Κωστίκογλου μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε:

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αφήνουν μια μεγάλη απογοήτευση στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, γιατί πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν αναφέρθηκε κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Περιμέναμε στον κλάδο μας από τις 13 προτάσεις που υποβλήθηκαν από την εκπροσώπηση του τομέα μας, την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, να εισακουστούν κάποιες προτάσεις, δεν έγινε δεκτή ούτε μια όμως. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα απ’ όλες αυτές τις προτάσεις, που είναι δίκαια και μελετημένα αιτήματα, δεν βρέθηκε ούτε μια να ικανοποιηθεί και γι’ αυτό υπάρχει πικρία στον εμπορικό κόσμο.

Ασφαλώς ό,τι προσθέτει εισόδημα στο κοινωνικό σύνολο το αναγνωρίζουμε ως θετικό, όπως επίσης προς τη θετική κατεύθυνση είναι και η αφαίρεση φορολογικών επιβαρύνσεων.

Σημασία όμως έχει ότι δεν αναγνωρίζεται η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο, οι μικρές επιχειρήσεις. Εδώ και ένα χρόνο οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου στέλνουν μηνύματα αγωνίας λόγω της πτώσης του τζίρου, της μεγάλης αύξησης των λειτουργικών εξόδων, της τεκμαρτής φορολόγησης που αδικεί και εξοντώνει τις μικρές επιχειρήσεις και δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει, όταν το 90% των συναλλαγών γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η κυβέρνηση με αυθαίρετο και αιφνιδιαστικό τρόπο αποφάσισε το 2023, αφού δεν προβλέπονταν ούτε στο προεκλογικό της πρόγραμμα, να επιβάλει τεκμαρτή φορολόγηση και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν υπάρχει ρευστότητα, τα πράγματα δυσκολεύουν συνεχώς και η πρόσβαση στην χρηματοδότηση επίσης δεν υπάρχει.

Η ύπαρξη των μικρών επιχειρήσεων του λιανεμπορίου στην κάθε πόλη δεν αφορά μόνο τους εμπόρους, τις οικογένειές τους και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά αφορά την πόλη, γιατί στηρίζει την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Η Πολιτεία καλό είναι να φροντίσει οι επιχειρήσεις αυτές, όπου μεταξύ τους υπάρχουν και επιχειρήσεις που φτάνουν και τον ένα αιώνα ζωής, να μην βρεθούν στην θέση να αναγκαστούν να κλείσουν. Το εμπόριο δεν ζητά προνόμια, ζητά στρατηγική, δίκαιους κανόνες, ρεαλιστικές λύσεις, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να παραμείνει ζωντανό. Δεν μπορεί να μην στηρίζονται οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, όπως επίσης δεν πρέπει να απουσιάζει η πραγματική προστασία απέναντι στον αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «ο Ερμής» Κώστας Γιαννόπουλος μιλώντας στη «Σ» σημείωσε:

«Όσον αναφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όσα είπε και κυρίως τα όσα δεν είπε, στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου δεν προκάλεσαν καμία έκπληξη. Η κυβέρνηση άρπαξε το καρβέλι και επέλεξε σαφέστατα να πετάξει ψίχουλα στον κοσμάκη. Και ό,τι καταφέρει και πιάσει.

Η ΔΕΘ και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν τις πάγιες θέσεις μας, ότι αυτή η πολιτική, μία πολιτική που έχει βάλει στο στόχαστρο τις μικρές επιχειρήσεις και επιδιώκει την εξόντωσή τους, τάσσεται υπέρ της ολιγοπώλησης της αγοράς. Αυτό επιδιώκει και αυτό θέλει η Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας και διασφαλίζοντας συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων Ομίλων και την εκτόξευση των υπερκερδών τους. Οδηγώντας την αγορά σε έλεγχο και διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα και ακόμη μεγαλύτερη εν τέλει φτωχοποίηση των συμπολιτών μας.

Δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας για το «τσουνάμι» της ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική οικογένεια, που κατατρώει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών, που κλείνει κάθε μέρα μαγαζιά στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα. Είναι λες και προβλήματα δεν υπάρχουν για τα εμπορικά μαγαζιά της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός κώφευσε σε κάθε αίτημα της αγοράς. Με αλαζονεία, έπαρση και σκοπό άφησε εκτός κάθε σχεδιασμού, παρεμβάσεις που θα μπορούσαν κάπως, έστω και καθυστερημένα, να ισορροπήσουν την κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να βγουν από τον βάλτο που έχουν μπει με τις απανωτές κρίσεις και να σταθούν στα πόδια τους οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, που ο εμπορικός μας σύλλογος εκπροσωπεί. Αυτή η αλαζονεία και η έπαρση της κυβέρνησης δεν μας εκπλήσσει και δεν είναι κάτι καινούργιο.

Αξίζει να σημειωθεί και να καταγραφεί ότι αέρα στα πανιά της κυβέρνησης και της αλαζονείας της, δίνουν οι χειροκροτητές και υποστηρικτές της εφαρμοζόμενης σήμερα πολιτικής, που μας θέλει έξω εντελώς από το χορό. Είναι αυτοί οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές που σήμερα θα τους δούμε πανελλαδικά να συνεχίζουν την πολιτική της συναίνεσης και των ήπιων τόνων, είναι οι ίδιοι που τους βλέπουμε όλο το χρόνο να παρακαλάνε και να τρέχουν για μια φωτογραφία με αυτούς που ασκούν εξουσία, αποφασίζουν και νομοθετούν για να μπει λουκέτο στα μαγαζιά μας, να μαυρίσει η ζωή των συνανθρώπων και των οικογενειών μας. Είναι αυτοί που θα χύσουν κροκοδείλια δάκρυα και θα πουν ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που πάρθηκαν, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλα. Είναι οι ίδιοι που λειτουργούν σαν δεκανίκια της πολιτικής εξουσίας, η οποία ωθεί βίαια χιλιάδες συναδέλφους μας, με δεκαετίες ιστορίας εμπορικής και επιχειρηματικής δράσης, εκτός αγοράς.

Επιβεβαιώνεται η θέση του συλλόγου μας που λέει ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν παίρνει μερεμέτι, αλλά θέλει δράση, προσπάθεια και συνοχή για να μπορέσει να ανατραπεί.

Διότι μπορεί του χρόνου και ενόψει των εκλογών του 2027, ψηφοθηρικά και παραπλανητικά το πακέτο της ΔΕΘ να εμπεριέχει μέτρα όπως π.χ. κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης ή του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα.

Μέτρα τα οποία από φέτος η ΕΣΣΕ, κάποιες ομοσπονδίες και αρκετοί σύλλογοι τα περίμεναν με μεγάλη προσμονή -ίσως και αφέλεια- στηριζόμενοι στα θετικά μηνύματα, την πληροφόρηση και τις διαβεβαιώσεις που είχαν όντας καθυποταγμένοι συνομιλητές διαφόρων υπουργών και βουλευτών. Τίποτα όμως καλό δεν άκουσαν και τίποτα καλό δεν άκουσε όλη η κοινωνία, όχι μόνο οι εμπορικές επιχειρήσεις. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί, αν μόνοι μας δεν το κερδίσουμε»!

Ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου Κωνσταντίνος Πασιόπουλος μιλώντας στη «Σ» τόνισε:

«Πανελλαδικά μεταφέραμε όλες τις προτάσεις που είχαμε στο τριτοβάθμια όργανό μας, το οποίο είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Εκεί καταγράφηκαν και δόθηκαν 13 διαφορετικές προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση σίγουρα θα χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα έγγραφα, προκειμένου να αντικαταστήσουν το χαρτί τουαλέτας που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είχαν αναφερθεί έστω και μακροπρόθεσμα. Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου πέρυσι 31/12 ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση άλλαξε τη φορολογία με αναδρομική ισχύ από αρχή της χρονιάς, ενώ τώρα ό,τι μειώσεις θα δώσει σε όποιον και αν τις δώσει, τρίτεκνους πολύτεκνους, σε κατοίκους χωριών με πληθυσμό ως και 1.500 άτομα, θα το δώσει για τη φορολογική δήλωση του 2026, δηλαδή το 2027. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ασχολούνται μαζί μας και ότι δεν ενδιαφέρονται για εμάς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο ευγενικότερα. Πρέπει να στηρίζουμε όσους μας στηρίζουν και δεν γίνεται τόσα χρόνια να ακούμε ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, «τρώμε» χτυπήματα στην πλάτη και μετά μας κόβουν τα πόδια….».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»