Αιτωλοακαρνανία: Ανεφάρμοστη η εξαγγελία Χρυσοχοΐδη για αστυνόμευση σε καταυλισμούς Ρομά

«Ούτε με θαύμα» η εξαγγελία Χρυσοχοΐδη στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», καθώς είναι αδύνατον να βρεθούν αστυνομικοί για να εγκατασταθούν στους καταυλισμούς των Ρομά, αφού λόγω της έλλειψης προσωπικού -σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της Αστυνομίας- τα περιπολικά κάνουν περιπολίες ακόμη και με… έναν αστυνομικό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γνωστοποίησε πως σχεδιάζεται η παρουσία ειδικών αστυνομικών δυνάμεων μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του, το σχέδιο προβλέπει τη μόνιμη εγκατάσταση ένστολων με εξειδίκευση στους καταυλισμούς. Η εφαρμογή του μέτρου υπολογίζεται να ξεκινήσει σε περίπου έξι εβδομάδες, με το προσωπικό αυτό της αστυνομίας να υπάγεται απευθείας στο Ελληνικό FBI. Η εξαγγελία Χρυσοχοΐδη όμως δεν μπορεί λόγω ελλείψεων προσωπικού να εφαρμοστεί στην επαρχία, παρά μονάχα ίσως σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Ωστόσο, τα πράματα δεν είναι τόσο ρόδινα, διότι, τουλάχιστον στις δύο Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αιτωλοακαρνανίας, δεν προκύπτει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεδομένης της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Όπως αναφέρουν συνδικαλιστές της Αστυνομίας στην περιοχή, τείνει να γίνει κανόνας το περιπολικό να βγαίνει περιπολία με έναν αστυνομικό. Τα κενά που υπάρχουν είναι δεκάδες στις δύο Διευθύνσεις της Αιτωλοακαρνανίας και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποσπάσεις προσωπικού στα νησιά…Επομένως αν και ο πληθυσμός και η παραβατικότητα των Ρομά στην περιοχή είναι τέτοια, που απαιτεί την εγκατάσταση αστυνομικών στους οικισμούς των Ρομά, ένα τέτοιο μέτρο είναι ανεφάρμοστο.

Ο Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ και συνδικαλιστής της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, Χρήστος Τέγας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέφερε:

«Θέλουμε αυτή την αστυνόμευση, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμία περίπτωση. Αυτό ο κ. Χρυσοχοϊδης πρέπει να το γνωρίζει, διότι τα κενά παραμένουν πάνω από 15 στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας. Ήρθαν μόλις 3 άτομα για να ενισχύσουν την δύναμη της ΑΔ Αιτωλίας, τη στιγμή που η ανάγκη είναι για τουλάχιστον 15 άτομα, συνεπώς ας μην μιλάμε για επικοινωνιακά ζητήματα.

Οι υπηρεσίες μας είναι ελλειμματικές σε μια περιοχή που υπάρχει ανάγκη να γίνει μια τέτοιου είδους αστυνόμευση στους καταυλισμούς. Δεν είναι όμως μόνο οι καταυλισμοί, είναι πάρα πολλά ακόμη πράγματα. Η περιοχή διαθέτει τρείς μεγάλους καταυλισμούς, έναν στο Αιτωλικό, έναν στο Μεσολόγγι και έναν στη Ναύπακτο. Προ ημερών μάλιστα σ’ αυτόντου Μεσολογγίου είχαμε πετροπόλεμο μεταξύ των Ρομά, είχε κλείσει κυριολεκτικά ο δρόμος από τις πέτρες.

Σε Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Ναύπακτο βγαίνει ένα περιπολικό με έναν αστυνομικό από το Αστυνομικό Τμήμα, λόγω των ελλείψεων προσωπικού. Αν γίνει κάτι, ενισχύεται ή από την Τροχαία ή θα μεταβεί με τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι όπου κι αν είναι το περιπολικό, πρέπει να επιστρέψει στην υπηρεσία για να πάρει τον Αξιωματικό, ο οποίος θα έχει κλειδώσει το κτίριο για να φύγει με το περιπολικό και να μεταβούν στο περιστατικό. Επίσης, ένα άτομο μόνο του, ένας αστυνομικός δηλαδή μόνος του, δεν γίνεται να επιληφθεί σε κανένα σχεδόν περιστατικό, γιατί μπορεί να κινδυνέψει η ζωή του, πόσο μάλλον η σωματική του ακεραιότητα. Τα περιπολικά πρέπει να είναι πλήρως επανδρωμένα κανονικά.

Με αυτά τα δεδομένα, πως θα εφαρμοστεί η περιπολία που εξήγγειλε ο κ. Χρυσοχοϊδης, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα άτομα στις υπηρεσίας της Αστυνομίας; Είναι ανέφικτο να συμβεί αυτό τη στιγμή που εκτός όλων των άλλων η περιοχή είναι μεγάλη. Πως θα προλάβει ένα περιπολικό να μεταβεί από το Αιτωλικό στο Βαλτί και στην Μακρυνεία;

Επιπλέον, δεν φτάνει η έλλειψη προσωπικού που έχουμε, στέλνουμε αποσπάσεις και στα νησιά. Γιατί να μην έρχονται και στο Μεσολόγγι αποσπάσεις;

Ό,τι και αν λέει ο κ. Χρυσοχοϊδης αυτές οι περιπολίες που περιγράφει δεν μπορούν να γίνουν στο Μεσολόγγι, ούτε με θαύμα. Μπορεί να εφαρμοστεί το πλάνο του Υπουργούμόνο αν έχουμε ενίσχυση, αν καλυφθούν έστω και 10 κενά από αυτά που υπάρχουν. Ηεγκληματικότητα και η παραβατικότητα δεν έχουν ωράριο, ούτε ημέρα, συνεπώς το όλο θέμα είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό».

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, Δημήτρης Ρούσης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Ως εργαζόμενοι είμαστε υπέρ της αστυνόμευσης και γα το σκοπό αυτό καθημερινά

πασχίζουμε για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην αστυνομική μας καθημερινότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα για να γνωρίζει ο κόσμος και οι έχοντες την ευθύνη της διοίκησης του Σώματος. Ποια είναι αυτά; Με τις υπάρχουσες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό από που θα βρεθούν αυτοί οι αστυνομικοί για να στελεχώσουν την ίδρυση μιας νέας υπηρεσίας από τις ήδη υπάρχουσες ελλειμματικές δυνάμεις;

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή μας πολλές υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν πλήρως επανδρωμένα περιπολικά. Αυτή την στιγμή στην περιοχή της ΔΑ Ακαρνανίας υπάρχει έλλειψη 70 αστυνομικών όλων των βαθμών. Θα πρέπει ναεπισημάνουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών θα συνταξιοδοτηθεί, τόσο στην περιοχή μας, όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Συνεπώς εύκολα μπορούμε να αντιληφτούμε αντικειμενικά κρίνοντας από, τα ανωτέρωποια είναι τα προβλήματα εφαρμογής των νέων πρωτοβουλιών. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει όμως ένα πρόσφατο παράδειγμα που αφορούσε την ίδρυση, οργάνωση καιλειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, που οδήγησε στην παταγώδη αποτυχία αυτής της εξαγγελίας. Τότε το συνδικαλιστικό κίνημα είχε επισημάνει τις επιφυλάξεις και είχε προτείνει λύσεις για την επάνδρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι έχοντες την ευθύνη διοίκησης του Σώματος και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να εκπονήσουν προγράμματα για την εκπαίδευση των ανθρώπωνπου έχουν ανάγκη, των ανηλίκων, μέσα από την σχολική κοινότητα και να διερευνήσουν τον τρόποι διαβίωσής τους, ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς. Μέσα από τα προγράμματα αυτά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν πρωτοβουλίες, ώστε σταδιακά να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.

Ένα ακόμη σημείο που θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί είναι η σύνδεση της άδικης πράξης με την σύντομη απονομή της Δικαιοσύνης. Όταν ένας πολίτης έχει κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά θα πρέπει να γνωρίζει ότι σύντομα η υπόθεση του θα διερευνηθεί και γρήγορα θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και θα έρθει σύντομα η απονομή της».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»