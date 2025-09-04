Αιτωλοακαρνανία: Αναγέννηση της μοναδικής πίστας κανόε καγιάκ στην Ελλάδα - Η μεταμόρφωση του Ευήνου ποταμού

Η πίστα κανόε καγιάκ στον Εύηνο ποταμό στην Αιτωλοακαρνανία, η μοναδική στην Ελλάδα, αρχίζει να αποκτά και πάλι τη χαμένη της αίγλη, μετά από δεκαετίες αδιαφορίας και παραμέλησης.

Η πίστα, η οποία κατασκευάστηκε το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά την υπερσύγχρονη υποδομή της, είχε αφεθεί στην τύχη της για πολλά χρόνια και βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.

Ωστόσο, όταν ανέλαβε την προεδρία του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου, ο Χρήστος Παΐσιος, σε συνεργασία με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ξεκίνησαν τα σχέδια για την αξιοποίηση και αναβάθμιση της πίστας.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μία καθαρή και όμορφη πίστα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί και πάλι αθλητικές διοργανώσεις και να εξυπηρετεί τους αθλητές του κανόε καγιάκ. Η διαδικασία αποκατάστασης ξεκίνησε με τον καθαρισμό της πίστας από φερτά υλικά και την ανανέωση του περιβάλλοντος χώρου.

Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που προέκυψαν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, η αναγέννηση της πίστας πραγματοποιήθηκε. Οι εικόνες πριν και μετά μιλούν από μόνες τους. Πρόκειται για την απόλυτη μεταμόρφωση.

Μετά από 20 χρόνια, μετά από τη στενή συνεργασία του Επιτροπής Διοίκησης του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου και του Υπουργείου Αθλητισμού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ομοσπονδίας όπου κρίθηκε απαραίτητο, η πίστα αποκτά την εικόνα που της αρμόζει.

protothema.gr