Αιτωλοακαρνανία: Αύξηση 4-5% στα επαγγελματικά ενοίκια – Μάχη στις ανανεώσεις μισθώσεων

Άνοδο 4 έως 5% καταγράφουν τα επαγγελματικά ενοίκια στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τις ανανεώσεις των μισθώσεων να εξελίσσονται σε πραγματική «μάχη» για επαγγελματίες και ιδιοκτήτες. Σ. Κωστίκογλου (ΣΕΕΔΑ): «Πρέπει και οι ιδιοκτήτες να είναι λογικοί σε αυτά που ζητούν».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μπορεί το φώτα της δημοσιότητας ως προς το στεγαστικό πρόβλημα να έχουν πέσει κατά κύριο λόγο στην μεγάλη αύξηση των τιμών που παρατηρείται στις κατοικίες, με αποτέλεσμα για πολλά νοικοκυριά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος να κατευθύνεται στο ενοίκιο, ωστόσο οι τιμές στα πάσης φύσεως επαγγελματικά ακίνητα ακολουθούν κατά πόδας τις αυξήσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα ενοίκια εκτοξεύονται, ιδίως όταν έρχεται η ώρα της διαπραγμάτευσης για συμβόλαια που λήγουν.

Έτσι εξελίσσεται ένας αγώνας μπρα ντε φερ μεταξύ επαγγελματιών και ιδιοκτητών επαγγελματικών ακινήτων, με τους δεύτερους συχνά να «πατούν» πάνω στην ανάγκη του επαγγελματία, για ευνόητους λόγους, να μην θέλει να αλλάξει χώρο.

Το πρόβλημα, αν και είναι πιο έντονο για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν αφήνει εκτός ούτε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς, καθώς έρχεται να προστεθεί στην «πίεση» που έχουν δημιουργήσει ιδίως στην εστίαση και το λιανικό εμπόριο, τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, ο μειωμένος τζίρος, η τεκμαρτή φορολόγηση κτλ.

Από τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι το 2024 τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν μέσηετήσια αύξηση 6,4%, ενώ κατά γεωγραφική περιοχή ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμόςαύξησης των μισθωμάτων ήταν 5,8% για την Αθήνα, 9,2% για τη Θεσσαλονίκη και 6,7% γιατην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, που δεν ανήκει στις περιοχές με έντονο τουριστικό – επενδυτικό ενδιαφέρον, η αύξηση αυτή είναι ελαφρώς μικρότερη, αρκετή όμως για να προβληματίζει καταστηματάρχες και επαγγελματίες. Από το 2022 μέχρι και σήμερα φαίνεται στην περιοχήνα καταγράφονται κάθε χρόνο αυξήσεις κατά μέσο όρο της τάξης του 4 και 5% στα επαγγελματικά ακίνητα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δείκτη τιμών της πλατφόρμας spitogatos στα πάσης φύσεως επαγγελματικά ακίνητα καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία μέση αύξηση 5% το 2022, 4,3% το 2023 και 5,2% το 2024.

Την εικόνα αυτή ως προς τις αυξήσεις των τιμών στο Αγρίνιο επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματικών του Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), Σωκράτης Κωστίκογλου. Συγκεκριμένα, ο Σ. Κωστίκογλου μιλώντας στο «Δυτικά Fm 92,8» και την εκπομπή «Πίσω απ’ τις γραμμές» του Δημήτρη Παπαδάκη, ανέφερε ότι πράγματι το πρόβλημα δημιουργείται με την ανανέωση των συμβολαίων, όταν ο ιδιοκτήτης ζητά αύξηση.

«Το θέμα όμως είναι το ενοίκιο να είναι τέτοιο, που να μπορεί να το πληρώνει και ο επαγγελματίας. Πρέπει να είμαστε λογικοί σε αυτά που ζητάμε ως ιδιοκτήτες, γιατί όλο αυτό είναι μια αλυσίδα, που αφορά και τους ιδιοκτήτες που θέλουν να έχουν ένα εισόδημα για την επένδυση που έχουν κάνει σε ένα ακίνητο και τους επαγγελματίες που πρέπει να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των καταστημάτων τους και το Κράτος που έχει έσοδα. Εμείς λειτουργούμε και παράγουμε εισόδημα για τους ιδιοκτήτες και το Κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Κωστίκογλου.

Στα κεντρικά σημεία του Αγρινίου σύμφωνα με το Σ. Κωστίκογλου για τις επιχειρήσεις της λιανικής, που θέλουν να ανανεώσουν τη μίσθωση, «οι ενοικιαστές βρίσκονται σε μια δυσκολία και σκέφτονται πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών, γιατί μια πιθανή μεταφορά σε ένα άλλο σημείο, πέρα από το κόστος της μεταφοράς αυτής καθεαυτής, έχει το κόστος της εμπορικής υπεραξίας που έχει μια συγκεκριμένη θέση, λόγω του ότι θα χάσουμε την πελατεία μας, αν μεταφερθούμε».

Οι σημερινές συνθήκες, σύμφωνα με το Σ. Κωστίκογλου, δεν επιτρέπουν οι ενοικιαστές να μπορούν να πληρώσουν τη μεγαλύτερη υπεραξία που μπορεί να ζητούν οι ιδιοκτήτες. «Και έτσι οι συνάδελφοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση για να μην μετακινηθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΕΔΑ.

Ο Σ. Κωστίκογλου παρατήρησε ακόμη ότι υπάρχουν ακόμη και σε εμπορικούς δρόμους του Αγρινίου πολλά κενά ισόγεια ακίνητα. «Αυτοί οι ιδιοκτήτες βρίσκονται με ένα κενό ακίνητο, πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και βρίσκονται σε αναζήτηση νέων ενοικιαστών» είπε χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι εκτός από τη στάση ορισμένων ιδιοκτητών ως προς το μίσθωμα υπάρχουν και άλλοι λόγοι για ξενοίκιαστα καταστήματα στο Αγρίνιο, που έχουν να κάνουν με την γενικότερη καθίζηση της αγοράς.

Πλαφόν και μίνιμουμ 6ετής μίσθωση

O Σ. Κωστίκογλου επανέλαβε ότι αίτημα του κλάδου είναι και παραμένει το πλαφόν 3% στις αυξήσεις των μισθωμάτων, η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 6 ετών στα επαγγελματικά μισθωτήρια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 3 έτη.

«Αυτό πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η επαγγελματική στέγη, για να μην βρίσκονταικάθε φορά οι συνάδελφοι σε ανάγκη όταν θέλουν να κάνουν μια ανανέωση και οι ιδιοκτήτες να ζητούν περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσεις» εξήγησε ο Σ. Κωστίκογλου και πρόσθεσε : «Από την άλλη πλευρά το ίδιο το Κράτος θα πρέπει να μειώσει τα φορολογικά βάρη που πέφτουν στους ιδιοκτήτες, για να μπορούν οι ιδιοκτήτες - και αυτό αφορά και τις κατοικίες- να ανακαινίζουν τα ακίνητά τους και να τα «ρίχνουν» στην αγορά, γιατί όσο πιο πολλά «πέφτουν» στην αγορά τόσο θα πέφτουν και οι τιμές».

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»