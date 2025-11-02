Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία: 400 αθλητές ανέβασαν στα ύψη το 4ο Διεθνές Κύπελλο Πυγμαχίας

Νεκτάριος Φαρμάκης και Θανάσης Μαυρομάτης παρευρέθηκαν στο 4ο Διεθνές Κύπελλο Πυγμαχίας που "φιλοξένησε" 400 αθλητές

Μία ακόμα σπουδαία αθλητική διοργάνωση, το 4ο Διεθνές Κύπελλο Πυγμαχίας Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τριήμερο, με πρωτοβουλία του Πυγμαχικού Συλλόγου Αγρινίου και του Πυγμαχικού Γυμναστικού Συλλόγου Αμφιλοχίας, σε συνεργασία με την Ελληνική ομοσπονδία Πυγμαχίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου.
Περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν σε μία διοργάνωση που προσέφερε θέαμα, αγωνιστική άμιλλα και αθλητικό πνεύμα.
Είμαστε περήφανοι που η Δυτική Ελλάδα γίνεται πλέον τόπος μεγάλων αθλητικών συναντήσεων και που βρισκόμαστε μεταξύ τόσων νέων ανθρώπων που είναι αντίπαλοι μόνο πάνω στο ρινγκ, δημιουργώντας δεσμούς φιλίας που ξεπερνάει τόπους, φυλές και χώρες.

