Αιτωλοακαρνανία: 280 ημέρες για μια απόφαση – Ανεπαρκής η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Στην Αιτωλοακαρνανία απαιτούνται 280 ημέρες για μια απόφαση όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“, σύμφωνα με την οποία είναι ανεπαρκής η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τα αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη στο σύνολο των Πρωτοδικείων της Χώρας, παρουσιάστηκαν προ ημερών σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, αναφέρθηκαν στις επιδόσεις του συνόλου των Πρωτοδικείων, καθώς και στη σημαντική βελτίωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων και του ρυθμού εκκαθάρισης των υποθέσεων ιδίως στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Ο Δικαστικός Χάρτης με τις αλλαγές που έφερε επέδρασε καταλυτικά στη βελτίωση της λειτουργίας και στην αποδοτικότητα του συνόλου των Πρωτοδικείων της Χώρας, καθώς πλέον ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 2 χρόνια σε περίπου 1 χρόνο, δηλαδή από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκτιμάται ότι τα σημερινά αποτελέσματα δημιουργούν μια δυναμική, ώστε τα δικαστήρια της χώρας να πλησιάσουν τον μέσο όρο αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών δικαστηρίων το 2027.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «πλέον στο 92% των υποθέσεων που εκδικάζεται, έχουμε μια σοβαρή επιτάχυνση. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της Χώρας που εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες, δηλαδή κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που μας δίνει η CEPEJ, δείχνει ότι η μεγάλη αυτή αλλαγή εξελίσσεται θεαματικά».

Παράλληλα ο Γ. Φλωρίδης εκτίμησε ότι «η τάση αυτή θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί γιατί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ξεκινάει η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Δικονομίας, όπου οι χρόνοι εκεί θα φέρουν πολύ πιο θεαματικά αποτελέσματα από τα μέχρι τώρα. Αυτή η αναφορά στα Πρωτοδικεία που βρίσκονται κάτω από το όριο των 300 ημερών, δηλαδή 280 ημέρες, μας λέει ότι ήδη είμαστε πιο κάτω από τον μέσο όρο έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων των Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι 650 ημέρες. Γιατί έχουμε 280 ημέρες στον πρώτο βαθμό, που είναι ο βαθμός που καθυστερεί, και υπολείπονται 370 ημέρες για απόφαση στον δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι με μεγάλη άνεση πια η Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι κάτω από τον μέσο όρο των Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχαμε θέσει ως στόχο για το 2027. Κι αυτό το πιάσαμε το 2025».

Η εικόνα στην Αιτωλοακαρνανία

Σε ότι αφορά την Αιτωλοακαρνανία υπενθυμίζεται ότι ο νέος Δικαστικός Χάρτης δημιούργησε το Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο με παράλληλη έδρα στο Μεσολόγγι και περιφερειακή έδρα τη Ναύπακτο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις δικαστικές δομές που διαθέτει η Αιτωλοακαρνανία καταγράφεται μεν μείωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης, αλλά αυτή δεν ξεπερνά το 31% όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους νομούς της χώρας. Για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Αχαΐα, η Φθιώτιδα, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Αρκαδία, οι περιφερειακές ενότητες σε όλη τη Θεσσαλία, η μείωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης είναι μεγαλύτερη από 31%.

Συγκεκριμένα ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Αιτωλοακαρνανία παραμένει πάνω από 280 ημέρες, τη στιγμή που σε περίπου 30 περιφερειακές ενότητες της χώρας -πέρα από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και της Αττικής- ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί κάτω από 280 ημέρες.

Όπως σχολιάζουν νομικοί κύκλοι της περιοχής στη «Σ» χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν για να επιταχυνθούν οι χρόνοι απονομής και αυτό όπως λένε χαρακτηριστικά αποδεικνύεται, όταν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου αναρτάται για παράδειγμα ένα πινάκιο που αριθμοί 140 υποθέσεις… και στο τέλος η πλειονότητα αυτών θα αναβληθούν εκ νέου λόγω ωραρίου.

Πάντως ο Γ. Φλωρίδης έκανε την εκτίμηση μιλώντας σε πανελλαδικό επίπεδο ότι «ο μέγας επιδιωκόμενος στόχος, από τότε που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος εδώ και 200 χρόνια, για να επιταχυνθεί η απόδοση της δικαιοσύνης είναι πλέον εφικτός». Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν υποβοηθητικές πρωτοβουλίες, όπως η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους δικηγόρους, που ήδη έχει αποδώσει σε έναν χρόνο περίπου 65.000-70.000 και η μεταφορά της αρμοδιότητας για την δημοσίευση των διαθηκών στους συμβολαιογράφους, που στατιστικά είναι 60.000 -70.000 υποθέσεις το χρόνο.

«Υπολογίστε ότι οι ένορκες βεβαιώσεις, που γίνονταν από τα πρώην Ειρηνοδικεία, μεταφέρθηκαν και αυτές αποκλειστικά στους δικηγόρους οι οποίες μέχρι τώρα είναι 250.000. Όλα αυτά οδηγούν σε λιγότερη απασχόληση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”