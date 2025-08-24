Αιτωλοακαρνανία: 227 διορισμοί εκπαιδευτικών - Αρχές Σεπτέμβρη η εικόνα των κενών και οι ανάγκες για αναπληρωτές

227 διορισμοί εκπαιδευτικών στην Αιτωλοακαρνανία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ τα κενά και οι ανάγκες για αναπληρωτές θα προσδιοριστούν αρχές Σεπτεμβρίου

Ανέκαθεν αυτή την εποχή στον κλάδο των εκπαιδευτικών υπάρχει μεγάλη κινητικότητα λόγω των διορισμών, των μεταθέσεων, των προσλήψεων αναπληρωτών κλπ. Στην παρούσα φάση έγιναν και στην Αιτωλοακαρνανία οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι στην Αιτωλοακαρνανία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διορίστηκαν 53 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και 114 στην Γενική Αγωγή, ενώ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίστηκαν 44 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και 16 στην Γενική Αγωγή!

Ωστόσο, στην παρούσα φάση ούτε οι εκπαιδευτικοί έχουν εικόνα πόσα θα είναι τα κενά στο νομό, διότι όπως προαναφέραμε τώρα γίνονται όλες οι διαδικασίες για τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις, τις εσωτερικές μεταθέσεις, τις άδειες κλπ.

Η εικόνα των κενών θα αποκτηθεί τον Σεπτέμβριο εφόσον όμως ζητηθεί από τις Διευθύνσεις συγκεκριμένος αριθμός αναπληρωτών και αποσταλούν τελικά από το υπουργείο Παιδείας αναπληρωτές, όπου ποτέ δεν είναι ο αριθμός που ζητούν οι Διευθύνσεις, αλλά μικρότερος, κάτι βέβαια που συμβαίνει πάντα και πανελλαδικά.

Ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και αιρετό μέλος της ΠΥΣΔΕ Βαγγέλης Τσούκας μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε: «Στην Ειδική Αγωγή διορίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία 44 εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα διορίστηκαν 18 φιλόλογοι, 1 μαθηματικός, 1 φυσικός, 1 κοινωνικών επιστημών, 1 γεωπόνος και 1 προγραμματιστής υπολογιστών.

Στην Γενική Παιδεία της Δευτεροβάθμιας στην Αιτωλοακαρνανία έγιναν 16 διορισμοί. Ειδικότερα προσελήφθησαν 2 εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας, 3 μηχανολόγοι (ΕΠΑΛ), 3 ηλεκτρολόγοι, 1 γιατρός, 1 νοσηλευτής, 1 φυτικής παραγωγής και 3 μουσικοί (βιολί, ταμπουράς, λαούτο).

Επίσης, έγιναν 26 διορισμοί ΕΕΠ – ΕΒΠ που σχετίζεται με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό (λ.χ. κοινωνικοί λειτουργοί).

Το καλοκαίρι όμως σημειώθηκε και ένα παράδοξό στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να έρθει σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε πανελλαδικό επίπεδο, συνεπώς και στην Αιτωλοακαρνανία, μέσα στο καλοκαίρι προχώρησε στην σύσταση οργανικών θέσεων σε τμήματα ένταξης σε γυμνάσια και σε λύκεια.

Αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες. Μετά την καλοκαιρινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας και με βάση τα νέα τμήματα ένταξης που δημιουργήθηκαν το ΠΥΣΔΕ του νομού ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να καλυφθούν 11 κενά φιλολόγων, 10 μαθηματικών και 2 φυσικών, αλλά τελικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυτών δεν καλύφθηκε από το Υπουργείο.

Η Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας θα συνεχίσει να παλεύει για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όπως θα κάνει και στα κενά που θα προκύψουν φέτος. Ο προσδιορισμός των κενών θα γίνει στην συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τις 01.09.25».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Αγρινίου Θέρμου Αγγελική Συργιάννη, μιλώντας στη «Σ» ανέφερε: «Φέτος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διορίστηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί, όπως και τα τελευταία χρόνια. Στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διορίστηκαν 53 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και 114 στην Γενική Αγωγή.

Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν τα σχολεία μας θα είναι καλυμμένα από εκπαιδευτικούς, στο οποίο όμως ερώτημα θα έχουμε απάντηση στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αυτό θα απαντηθεί τότε γιατί τώρα συμβαίνουν διάφορες διεργασίες λ.χ. αποσπάσεις, μεταθέσεις, εσωτερικές μεταθέσεις, άδειες οπότε μέχρι τότε δεν γνωρίζουμε αν τα σχολεία μας θα είναι καλυμμένα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συνήθως δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσελήφθη και γι’ αυτό καλούν και αναπληρωτές.

Οι αναπληρωτές που καλούνται είναι κυρίως στην Ειδική Αγωγή, για να καλύψουν τμήματα ένταξης και τμήματα της παράλληλης στήριξης, συνεπώς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο.

Στην Ειδική Αγωγή φέτος στην Αιτωλοακαρνανία προσελήφθησαν και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, ενώ στην Γενική Αγωγή προσέλαβαν και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων λ.χ. γυμναστές κλπ. Είναι σημαντικό να διαθέτουμε ειδικότητες στα σχολεία.

Τέλος Αυγούστου να επισημάνουμε ότι θα βγει η προκήρυξη για τους αναπληρωτές όπου οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν αρχές του Σεπτέμβρη, οπότε τότε θα γνωρίζουμε και τον αριθμό των αναπληρωτών που θα ζητηθεί για το νομό μας και τότε θα δούμε και πόσους τελικά θα αποστείλει το Υπουργείο Παιδείας».

Κων/νος Χονδρός - Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ