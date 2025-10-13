Αιτωλοακαρνανία: 12 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων τον Σεπτέμβριο - Τι προτείνει η Ομάδα Εργασίας

Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 12 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία με την Ομάδα Εργασίας προτείνει ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της νόσου, με αυστηρότερη επιτήρηση.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

1. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.

2. Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.

3. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:

● Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,

● Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,

● Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

4. Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.

5. Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.

6. Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

7. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.

8. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει το έργο του με συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της επιζωοτίας, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους κτηνιατρικούς φορείς και τους εκπροσώπους των παραγωγών. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Ακολουθούν τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έως τέλος Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 – 10 14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 60 42 54

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 256 89 106

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 305 129 163

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 171 48 63

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 201 35 43

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 88 6 7

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 75 10 12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 60 15 16

ΜΑΙΟΣ 2025 194 56 61

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 243 92 116

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 375 176 233

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 418 195 260

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 503 328 420

ΣΥΝΟΛΟ 2.949 1.231 1.568

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 40 41

ΑΝΔΡΟΥ 1 1

ΑΧΑΙΑΣ 88 111

ΕΒΡΟΣ 155 194

ΕΥΒΟΙΑ 6 7

ΗΛΕΙΑ 1 1

ΗΜΑΘΙΑ 21 27

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 10

ΚΑΒΑΛΑ 45 56

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 50 60

ΚΟΖΑΝΗ 1 1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2

ΛΑΡΙΣΑΣ 212 308

ΛΕΣΒΟΥ 2 2

ΛΗΜΝΟΥ 4 4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 113 158

ΞΑΝΘΗΣ 172 208

ΠΕΛΛΑ 2 2

ΠΙΕΡΙΑΣ 16 19

ΡΟΔΟΠΗΣ 111 137

ΣΕΡΡΕΣ 69 90

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26 38

ΦΛΩΡΙΝΑ 1 2

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 1

ΦΩΚΙΔΑΣ 67 68

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15 18

ΣΥΝΟΛΟ 1.231 1.568

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12 13

ΑΧΑΙΑΣ 43 58

ΕΒΡΟΣ 3 3

ΗΛΕΙΑ 1 1

ΗΜΑΘΙΑΣ 20 26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 8

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 34 41

ΛΑΡΙΣΑΣ 52 73

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23 29

ΞΑΝΘΗΣ 25 31

ΠΕΛΛΑΣ 2 2

ΠΙΕΡΙΑΣ 10 13

ΡΟΔΟΠΗΣ 31 35

ΣΕΡΡΕΣ 59 77

ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 6 9

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 328 420

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 2.204

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 7.202

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 19.876

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 51.464

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 16.886

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 11.328

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 1.165

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 2.282

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 3.070

ΜΑΙΟΣ 2025 10.652

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 23.133

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 58.441

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 55.151

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 65.014*

ΣΥΝΟΛΟ 327.868*

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.