Αιτωλικό: Το «Παναγία Ελεούσα» προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία του Εργαστηρίου

Αιτωλικό: Το «Παναγία Ελεούσα» προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία του Εργαστηρίου
Το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία στο Αιτωλικό, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην πόλη του Αιτωλικού, προς ευλογία όλων των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους, των εργαζομένων και όλων των εθελοντών και δωρητών.

Τηλέφωνα για πληροφορίες : 2631025130 και 2641039750.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα προσφερθεί καφές στην παραλία του Αιτωλικού.

H παρουσία σας για άλλη μία χρονιά θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει το έργο μας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Γυμνάσιο Γαβαλούς: Εορτασμός με τιμές για τα 100 χρόνια του κτιρίου

Γυμνάσιο Γαβαλούς: Εορτασμός με τιμές για τα 100 χρόνια του κτιρίου

Το Γυμνάσιο Γαβαλούς γιόρτασε τα 100 χρόνια του ιστορικού του κτιρίου με επίσημες εκδηλώσεις και τιμητική πλακέτα για την προσφορά στην εκπαίδευση

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αιτωλικό, ΕΡΓΑΣΡΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», Θεία Λειτουργία

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;