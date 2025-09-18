Αιτωλικό: Το «Παναγία Ελεούσα» προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία του Εργαστηρίου

Το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία στο Αιτωλικό, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας προσκαλεί στην ετήσια Θεία Λειτουργία, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην πόλη του Αιτωλικού, προς ευλογία όλων των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους, των εργαζομένων και όλων των εθελοντών και δωρητών.

Τηλέφωνα για πληροφορίες : 2631025130 και 2641039750.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα προσφερθεί καφές στην παραλία του Αιτωλικού.

H παρουσία σας για άλλη μία χρονιά θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει το έργο μας.