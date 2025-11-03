Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλικό: Συνελήφθη φυγόποινος με καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στο Αιτωλικό Μεσολογγίου συνελήφθη φυγόποινος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε έξι μήνες φυλάκιση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για απάτη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απάτη.

