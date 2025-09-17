Αιτωλικό: Ρομά «ξάφρισαν» εξοχικό σπίτι ηλικιωμένων - Πήραν μέχρι και τα έπιπλα

Ένα ακόμη εξοχικό σπίτι «ξάφρισαν» οι Ρομά στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, χωρίς να αφήσουν τίποτα στο πέρασμά τους.

Πρόκειται για ένα σπίτι στο οποίο κατοικούσαν ηλικιωμένοι που πλέον δεν είναι στη ζωή και τα παιδιά τους που ζουν στην Αθήνα το είχαν ως εξοχική κατοικία πλήρως επιπλωμένο.

Τώρα όμως έπαψε να είναι επιπλωμένο αφού μια ομάδα Ρομά μπήκε μέσα και πήρε ότι βρήκε. Ηλεκτρικά είδη, έπιπλα και άλλα αντικείμενα έκαναν φτερά. Οι ιδιοκτήτες ειδοποίησαν την αστυνομία που αναμένεται να μεταβεί στον χώρο για να πάρει αποτυπώματα ώστε να εντοπίσει τους κλέφτες.

Ως γνωστόν δεν είναι η πρώτη φορά που οι γνωστές ομάδες Ρομά ρημάζουν σπίτια που δεν κατοικούνται μόνιμα, αν και δεν έχουν πρόβλημα να κλέψουν ακόμα και σπίτια που κατοικούνται.

Πηγή: aixmi-news.gr