Αιτωλικό: Πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο Αλιείας - «Ανακαλύπτοντας τα Γεφύρια του Αιτωλικού»

Αιτωλικό: Πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο Αλιείας - «Ανακαλύπτοντας τα Γεφύρια του Αιτωλικού»
Σε πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο Αλιείας στο Αιτωλικό με τίτλο: «Τα Γεφύρια του Αιτωλικού», προσκαλεί ο Δήμος Μεσολογγίου σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΦΑΟΣ».

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με ιδιαίτερη χαρά η ΑΜΚΕ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΦΑΟΣ», σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ανακοινώνει την εκδήλωση «Τα Γεφύρια του Αιτωλικού», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Μουσείο Αλιείας Αιτωλικού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), με το φετινό θέμα να είναι «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το Παρελθόν με το Μέλλον».

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) και την 40ή επέτειο της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδα, 1985) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη προστασίας και συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό, θα συντονιστεί και θα παρουσιαστεί από την κ. Κωνσταντίνα Καρτέρη.

Δείτε την αφίσα:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

«Ορίζοντες» είναι το τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσουν στο Αγρίνιο τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» και αφορά παιδιά Νηπιαγωγείων (Νήπια) και Δημοτικού όλων των σχολείων.

Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισα» - «Ορίζοντες»: Ομάδες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού όλων των σχολείων

«Ορίζοντες» είναι το τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσουν στο Αγρίνιο τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» και αφορά παιδιά Νηπιαγωγείων (Νήπια) και Δημοτικού όλων των σχολείων.

24 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αιτωλικό, ΓΕΦΥΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, Μουσείο Αλιείας Αιτωλικού

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;