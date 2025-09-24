Αιτωλικό: Πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο Αλιείας - «Ανακαλύπτοντας τα Γεφύρια του Αιτωλικού»

Σε πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο Αλιείας στο Αιτωλικό με τίτλο: «Τα Γεφύρια του Αιτωλικού», προσκαλεί ο Δήμος Μεσολογγίου σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΦΑΟΣ».

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με ιδιαίτερη χαρά η ΑΜΚΕ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΦΑΟΣ», σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ανακοινώνει την εκδήλωση «Τα Γεφύρια του Αιτωλικού», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Μουσείο Αλιείας Αιτωλικού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), με το φετινό θέμα να είναι «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το Παρελθόν με το Μέλλον».

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) και την 40ή επέτειο της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδα, 1985) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη προστασίας και συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό, θα συντονιστεί και θα παρουσιαστεί από την κ. Κωνσταντίνα Καρτέρη.

Δείτε την αφίσα: