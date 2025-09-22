Αίτημα για επανεκκίνηση της ανάκρισης στα Τέμπη από 80 συγγενείς θυμάτων

Με νέο υπόμνημα που κατέθεσαν σήμερα στον Άρειο Πάγο, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη ζητούν να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία, τονίζοντας ότι η έρευνα τερματίστηκε πρόωρα και με σοβαρές παραλείψεις.

Το έγγραφο, που φέρει 80 υπογραφές, καταλογίζει ευθύνες τόσο στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη όσο και στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας Λάμπρο Τσόγκα για βιαστικούς χειρισμούς.

Κεντρικό σημείο της προσφυγής αποτελεί η μη αξιολόγηση κρίσιμων στοιχείων, όπως το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στη μοιραία αμαξοστοιχία, που θεωρείται καθοριστικό για την κατανόηση της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες επιβάτες. Οι συγγενείς κάνουν λόγο για «συγκλίνουσες παραλείψεις» και καταγγέλλουν ότι δεν εξετάστηκαν ούτε άλλα αιτήματά τους, όπως η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται πως έχουν ανακύψει στοιχεία που θεμελιώνουν κακουργηματικές ευθύνες σε βάρος εκπροσώπων της Hellenic Train, αλλά και ποινικές ευθύνες για άλλα πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό ζητούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα να επιστρέψει τη δικογραφία στον ανακριτή Λάρισας ώστε να διενεργηθεί συμπληρωματική ανάκριση.

Μετά την κατάθεση του υπομνήματος, ο Νίκος Παπαγγελής, που έχασε την κόρη του Αναστασία, τόνισε ότι οι οικογένειες «ζητούν την τιμωρία όλων των υπευθύνων, από τον πρωθυπουργό έως τον σταθμάρχη, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη τους», χαρακτηρίζοντας τη δικογραφία ελλιπή. Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επέδειξε «εχθρική και μη θεσμική στάση», ενώ αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του.

SOS με κίνδυνο παραγραφής όλων των ενδεχόμενων κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος

Αυτό που προειδοποιεί ο εισαγγελέας σε ανακοίνωση του Αρείου Πάγο, είναι ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής όλων των ενδεχόμενων κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση των Τεμπών, λόγω των μακροχρόνιων καθυστερήσεων στην εκδίκαση στο ακροατήριο. Η Δικαιοσύνη καλείται να δράσει άμεσα για να μην χαθεί κάθε νομικό περιθώριο.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.